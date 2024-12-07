Зустріч Зеленського, Трампа і Макрона тривала 35 хвилин, заяв не було
Зустріч президента Володимира Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном та обраним президентом США Дональдом Трампом тривала 35 хвилин.
Джерело: речник українського президента Сергій Никифоров у коментарі "Європейській правді"
Пряма мова: "(Зустріч) завершилася. Вона тривала близько 35 хвилин".
Деталі: За словами речника, Зеленський, Макрон і Трамп зустрічалися віч-на-віч, в кімнаті більше нікого не було.
Заяв для преси після зустрічі не було, додав Никифоров.
PRESIDENT TRUMP IN FRANCE — AMERICA IS BACK! pic.twitter.com/gDJCcD0dv0— Trump War Room (@TrumpWarRoom) December 7, 2024РЕКЛАМА:
Що передувало: Французькі ЗМІ перед цим повідомили, що Зеленський прибув до Єлисейського палацу о 17.30 за місцевим часом.
Перед цим туди прибув Трамп.
Лідери прибули до Парижа з нагоди відкриття відновленого після пожежі Нотр-Даму. Усі урочистості у рамках відкриття Собору Паризької Богоматері після реконструкції будуть проходити всередині нього у зв’язку з поганою погодою.