Зустріч Зеленського, Трампа і Макрона тривала 35 хвилин, заяв не було

Зустріч президента Володимира Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном та обраним президентом США Дональдом Трампом тривала 35 хвилин.

Джерело: речник українського президента Сергій Никифоров у коментарі "Європейській правді"

Пряма мова: "(Зустріч) завершилася. Вона тривала близько 35 хвилин".

Реклама:

Деталі: За словами речника, Зеленський, Макрон і Трамп зустрічалися віч-на-віч, в кімнаті більше нікого не було.

Заяв для преси після зустрічі не було, додав Никифоров.

PRESIDENT TRUMP IN FRANCE — AMERICA IS BACK! pic.twitter.com/gDJCcD0dv0 РЕКЛАМА: December 7, 2024

Що передувало: Французькі ЗМІ перед цим повідомили, що Зеленський прибув до Єлисейського палацу о 17.30 за місцевим часом.

Перед цим туди прибув Трамп.

Лідери прибули до Парижа з нагоди відкриття відновленого після пожежі Нотр-Даму. Усі урочистості у рамках відкриття Собору Паризької Богоматері після реконструкції будуть проходити всередині нього у зв’язку з поганою погодою.