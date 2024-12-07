Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зустріч Зеленського, Трампа і Макрона тривала 35 хвилин, заяв не було

Іванна Костіна, Катерина ТищенкоСубота, 7 грудня 2024, 19:35
Зустріч Зеленського, Трампа і Макрона тривала 35 хвилин, заяв не було
Зеленський, Трамп і Макрон, фото ОП

Зустріч президента Володимира Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном та обраним президентом США Дональдом Трампом тривала 35 хвилин.

Джерело: речник українського президента Сергій Никифоров у коментарі "Європейській правді"

Пряма мова: "(Зустріч) завершилася. Вона тривала близько 35 хвилин".

Реклама:

Деталі: За словами речника, Зеленський, Макрон і Трамп зустрічалися віч-на-віч, в кімнаті більше нікого не було.

Заяв для преси після зустрічі не було, додав Никифоров.

Що передувало: Французькі ЗМІ перед цим повідомили, що Зеленський прибув до Єлисейського палацу о 17.30 за місцевим часом.

Перед цим туди прибув Трамп.

Лідери прибули до Парижа з нагоди відкриття відновленого після пожежі Нотр-Даму. Усі урочистості у рамках відкриття Собору Паризької Богоматері після реконструкції будуть проходити всередині нього у зв’язку з поганою погодою.

ЗеленськийТрампМакрон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Графіки відключення світла у суботу діятимуть майже усю добу

FT: Росія може запустити "Орєшнік" по Україні вже цими вихідними

Матір екснардепки від Партії регіонів отримала 14 років з конфіскацією за держзраду

В ОСУВ "Хортиця" заявляють, що вживають заходів, щоб не сталося оточення біля Успенівки

Розвідка Британії спрогнозувала дії РФ в Сирії після падіння режиму Асада

мапаВ Україну йдуть морози: вночі до -14°

Усі новини...
Зеленський
Зеленський після зустрічі з Трампом і Макроном: Мир завдяки силі можливий
Зеленський зустрівся з президенткою Грузії й закликав не дати здати країну Путіну
Зеленський прибув до Єлисейського палацу для зустрічі з Макроном і Трампом
Останні новини
19:27
фотоВ Японії обрали головний ієрогліф 2024 року: що він означає
19:22
Британський суд: добровольця з Британії міг убити в Україні інший військовий іноземець
19:22
Справа про мільйонний хабар: Суд арештував ексголову госпсуду Львівської області
19:11
Фіцо вважає, що зможе домогтися збереження транзиту газу РФ через Україну
19:03
Костіна планують відправити в Нідерланди послом – джерела
19:00
відео Кліп українського гурту потрапив у топ-100 світового чарту YouTube
18:55
Ціна на картоплю в Україні зросла на 22% перед святами
18:51
ЗМІ: Зеленський поїде в Брюссель на зустріч з лідерами країн ЄС і НАТО
18:51
Кабмін схвалив стратегію боротьби зі стійкістю до антимікробних препаратів: що вона передбачає
18:10
Графіки відключення світла у суботу діятимуть майже усю добу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: