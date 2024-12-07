Сирійські повстанці просуваються, у США допускають падіння режиму Асада за кілька днів – ЗМІ

Сирійські повстанці в суботу воювали з урядовими військами за контроль над ключовим містом Хомс і просунулися до столиці Дамаска, лінії фронту руйнувалися по всій країні, водночас в адміністрації президента США Джо Байдена допускають падіння режиму Башара Асада протягом декількох днів.

Джерело: Reuters, CNN

Дослівно Reuters: "Після того, як тиждень тому повстанці увійшли до Алеппо, урядова оборона руйнувалася із запаморочливою швидкістю, оскільки повстанці захопили низку великих міст і піднялися в тих місцях, де, здавалося, повстання вже давно закінчилося.

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Подвійна загроза стратегічно важливим Хомсу і столиці Дамаску тепер становить екзистенційну загрозу для десятиліть правління Асада в Сирії і подальшого впливу його головного регіонального прихильника Ірану".

Деталі: Мешканець Хомса, армійські та повстанські джерела повідомили Reuters, що повстанці прорвали урядову оборону з півночі та сходу міста. Командир повстанців заявив, що вони взяли під контроль армійський табір і села за межами міста.

За словами повстанців, вони захопили майже весь південний захід протягом 24 годин і просунулися до 30 км від Дамаска, а урядові війська відступили.

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Підкреслюючи можливість повстання в столиці, протестувальники вийшли на вулиці в кількох передмістях Дамаска, розірвавши плакати з зображенням Асада і знесли статую його батька, колишнього президента Хафеза аль-Асада. За словами мешканців, до них приєдналися солдати, які переодягнулися в цивільний одяг і дезертирували.

Разом з тим, представники адміністрації Байдена все частіше бачать можливість падіння режиму Асада протягом декількох днів, повідомили п'ять американських чиновників в інтерв'ю CNN. Водночас посадовці застерігають, що офіційної оцінки долі Асада ще немає, і що думки розходяться.

"Консенсус, що складається, полягає в тому, що цей сценарій стає все більш правдоподібним", - сказав один високопоставлений американський чиновник.

"Ймовірно, до наступних вихідних режим Асада втратить будь-яку видимість влади", - зазначив інший чиновник.

Як пише CNN, однією з важливих проблем, що турбують адміністрацію США, є безпека запасів хімічної зброї Асада, яка, як вважають, включає хлор і зарин.

За словами американських чиновників, незрозуміло, куди Асад міг би втекти. Його покровителі можуть запропонувати йому притулок у Москві або Тегерані.

Як повідомляє джерело CNN, Асада немає в жодному з місць у Дамаску, де його можна було б очікувати знайти.

Президентська гвардія Асада більше не дислокується в його звичайному місці проживання, як це було б, якби він був там, повідомило джерело, підживлюючи припущення, що він, можливо, втік з Дамаска.

За словами джерела, повстанські сили не мають достовірних розвідувальних даних про місцезнаходження Асада і продовжують пошуки.

При цьому державне інформаційне агентство у суботу стверджувало, що Асад залишається в Дамаску.