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У Тбілісі "тітушки" побили членів опозиційної "Коаліції за зміни" і журналістів

Катерина ТищенкоСубота, 7 грудня 2024, 22:48
У Тбілісі тітушки побили членів опозиційної Коаліції за зміни і журналістів
побиття Хабазі, скріншот відео

Членів прозахідної "Коаліції за зміни" Кобу Хабазі та Дуту Петрідіса побили в Тбілісі, також невідомі напали на знімальну групу опозиційного ТБ "Пірвелі".

Джерело: грузинська служба Радіо Свобода "Эхо Кавказа"

Деталі: Коба Хабазі – колишній депутат парламенту Грузії, також він воював на боці України під час повномасштабного вторгнення РФ.

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Хабазі зазнав фізичного насильства в офісі політичного об'єднання в Тбілісі ввечері 7 грудня. У нього травми голови та різних частин тіла.

До офісу коаліції увійшли кілька десятків людей, одягнених у чорне. Це видно на кадрах, знятих камерою відеоспостереження в офісі.

Хабазі розповів, що на нього напали близько 50 осіб, коли він виходив із ліфта.

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За словами Міранди Багатурія, представника служби зі зв'язків із громадськістю "Коаліції за зміни", нападники були озброєні різними предметами, а також електрошокером. Вона також стверджує, що перед подією біля офісу його патрулювали дві бригади поліції, які покинули територію після того, як пішли нападники.

Приблизно через 2 години після події прибула бригада швидкої допомоги.

Крім того, неподалік від офісу коаліції, на вулиці Бесікі на знімальну групу опозиційного "ТБ Пірвелі" напали невідомі та вчинили фізичне насильство.

Журналіст Мака Чіхладзе та її оператор знімали засланих "тітушок" – групи людей у чорному, в балаклавах і без розпізнавальних знаків на одязі, які нападають на учасників акцій протесту в темних провулках.

Після того, як "тітушки" почали наближатися до знімальної групи, Чихладзе попросила не чіпати камеру. Однак другий чоловік у чорному, наблизившись до журналістки зі спини, кинув її на землю.

Кадри нападу потрапили в прямий ефір: оператору розбили голову, фізично розправилися і з журналісткою.

Також із посиланням на телеканал "Мтаварі" повідомляють, що побито члена "Коаліції за зміни" Дута Петрідіса.

Загалом понад 50 журналістів різною мірою постраждали на акціях протесту в Тбілісі.

Довідково: "Тітушки" – збірний термін, що виник в Україні під час Євромайдану для іменування молодиків, які негласно використовуються місцевою владою як підбурювачі та найманці для організації силових провокацій, бійок, інших акцій із застосуванням фізичної сили.

Грузія
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