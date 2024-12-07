США оголосили про новий пакет допомоги Україні на майже мільярд доларів
Міністерство оборони США оголосило про новий пакет безпекової допомоги Україні на суму 988 мільйонів доларів США.
Джерело: сайт Пентагону
Дослівно: "Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про новий значний пакет безпекової допомоги, покликаний забезпечити Україну інструментами, необхідними для перемоги у боротьбі з російською агресією.
Цей пакет безпекової допомоги передбачає виділення додаткових 988 мільйонів доларів США в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI), яка забезпечить Україну боєприпасами для ракетних систем і безпілотних літальних апаратів. Цей пакет також включає підтримку програм технічного обслуговування і ремонту, які допоможуть Україні відновити свої збройні сили, розбудовувати і підтримувати бойову міць".
Деталі: Пакет включає, зокрема:
- Боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- безпілотні авіаційні системи;
- обладнання, компоненти і запасні частини для обслуговування, ремонту і капітального ремонту артилерійських систем, танків і бронетехніки.
У повідомленні йдеться, що це вже двадцять другий пакет USAI від адміністрації Байдена.