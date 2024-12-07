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США оголосили про новий пакет допомоги Україні на майже мільярд доларів

Катерина ТищенкоСубота, 7 грудня 2024, 23:43
США оголосили про новий пакет допомоги Україні на майже мільярд доларів
фото Getty Images

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет безпекової допомоги Україні на суму 988 мільйонів доларів США.

Джерело: сайт Пентагону

Дослівно: "Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про новий значний пакет безпекової допомоги, покликаний забезпечити Україну інструментами, необхідними для перемоги у боротьбі з російською агресією.

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Цей пакет безпекової допомоги передбачає виділення додаткових 988 мільйонів доларів США в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI), яка забезпечить Україну боєприпасами для ракетних систем і безпілотних літальних апаратів. Цей пакет також включає підтримку програм технічного обслуговування і ремонту, які допоможуть Україні відновити свої збройні сили, розбудовувати і підтримувати бойову міць".

Деталі: Пакет включає, зокрема:

  • Боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • безпілотні авіаційні системи;
  • обладнання, компоненти і запасні частини для обслуговування, ремонту і капітального ремонту артилерійських систем, танків і бронетехніки.

У повідомленні йдеться, що це вже двадцять другий пакет USAI від адміністрації Байдена.

СШАдопомога Українізброя
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