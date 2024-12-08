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На фронті сталося 182 боєзіткнення, росіяни здійснили 3 тисячі обстрілів – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 8 грудня 2024, 00:06
На фронті сталося 182 боєзіткнення, росіяни здійснили 3 тисячі обстрілів – Генштаб
фото Генштабу ЗСУ

У суботу на фронті відбулося 182 бойових зіткнення, найбільше атак зафіксовано на Курахівському, Покровському, Времівському та Лиманському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Противник завдав 24 авіаційних ударів, скинувши при цьому 40 КАБ, 429 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 3000 обстрілів позицій українських військ.

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На Харківському напрямку українські війська відбили дві атаки ворога поблизу Вовчанська. Окупанти скидали КАБи в районах Козачої Лопані та Орішанки.

Ворог здійснив 9 атак на українські укріплення на Куп’янському напрямку. На цей час вісім боєзіткнень в районах Лозової, Масютівки, Глушківки, Колісниківки та Зеленого Гаю завершились. Авіаударів зазнали Ківрашівка, Западне та Велика Шапківка.

На Лиманському напрямку за день російські війська 22 рази штурмували позиції українських захисників в районах Твердохлібового, Копанок, Богуславки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Зарічного Тернів, Ямполівки, Дружелюбівки та у Серебрянському лісництві. Дві атаки досі тривають.

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На Краматорському напрямку завершилась невдачею спроби загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру, Ступочок та Білої Гори, всього було відбито 7 атак.

На Торецькому напрямку окупанти за суботу 7 разів штурмували в районах Торецька, Диліївки та Неліпівки.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 35 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Променя, Лисівки, Даченського, Пушкіного, Зорі, Гродівки, Сухого Яру, Мирнограду, Жовтого, Новий Труд та Новотроїцького. Противник застосовував авіаційні засоби ураження по Новотроїцькому.

За попередніми підрахунками, у суботу українські воїни ліквідували 146 та поранили 194 окупанта на даному напрямку; знищили дві бойових броньованих машини, три автомобілі.

Інтенсивно атакує противник і на Курахівському напрямку. На цей час доби нараховується вже 42 боєзіткнення. Атаки противника відбивались силами оборони поблизу Сонцівки, Зорі, Курахового, Єлізаветівки, Романівки, Ганнівки, Успенівки, Розливу, Старих Тернів, Дачного та Нескучного. Активно діяла ворожа бомбардувальна авіація по районах населених пунктів Шевченко, Андріївка, Олексіївка, Багатир, Костянтинопіль.

На Времівському напрямку ворог 30 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольське, Сухі Яли, Новодарівка, Новосілка, Темирівка, Нескучне, Велика Новосілка, два боєзіткнення триває досі.

На Оріхівському напрямку українськими воїнами було відбито одну атаку в напрямку Новоданилівки.

Ворог провів три невдалих штурми на Придніпровському напрямку.

На Курщині українські захисники за суботу відбили 14 атак окупантів, триває ще три боєзіткнення.

Генштабвійна
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