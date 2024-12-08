У Парижі за участі світових лідерів урочисто відкрили відновлений Собор Нотр-Дам
7 грудня у Парижі відбулася офіційна церемонія відкриття відновленого після пожежі Собору Паризької Богоматері. Захід зібрав близько 50 лідерів держав і урядів, серед яких були президент України Володимир Зеленський та новообраний президент США Дональд Трамп.
Джерело: трансляція Єлисейського палацу, Reuters
Деталі: Церемонія відкриття проходила безпосередньо у відреставрованому Нотр-Дамі через очікувану негоду. Гості фотографувалися, спілкувалися один з одним, Зеленський і Трамп доволі тепло привітали один одного.
Президент Зеленський отримав овації від присутніх у Нотр-Дамі гостей, підтвердивши високий інтерес до України на міжнародній арені.
Notre-Dame : le président ukrainien Volodymyr Zelensky est applaudi par le public à son arrivée dans la cathédrale, à l'occasion de la cérémonie de réouverture du monument. pic.twitter.com/U5RXx0z6C0— LCI (@LCI) December 7, 2024
Пізніше запрошені зайняли свої місця в залі собору. Зеленський сидів у першому ряду серед інших почесних гостей.
Офіційна частина розпочалася о 20:00 за київським часом із дзвону собору, після чого відбулося богослужіння та виступ церковного хору.
Президент США Джо Байден не був присутній на заході, але Сполучені Штати представляли перша леді Джилл Байден та донька президента Ешлі.
На церемонії також був присутній американський бізнесмен Ілон Маск.
Навколо Собору на острові Сіте було посилено заходи безпеки: порядок забезпечували 1500 співробітників правоохоронних органів, а сам острів був повністю перекритий.
У неділю в соборі відбудеться перша меса для обмеженого кола гостей, а протягом наступного тижня триватимуть богослужіння для всіх охочих парижан і туристів.
Довідково: 15 квітня 2019 року у будівлі Нотр-Даму спалахнула пожежа, що знищила шпиль, дерев'яний дах і частину склепіння. Більше ніж 600 пожежників гасили будівлю собору. Тоді вдалося зберегти вітражі та більшість статуй.
Реставрація Нотр-Даму тривала п’ять років. У відновленні собору брали участь понад 1 300 будівельників. На реставрацію витратили 700 мільйонів євро.