У Парижі за участі світових лідерів урочисто відкрили відновлений Собор Нотр-Дам

7 грудня у Парижі відбулася офіційна церемонія відкриття відновленого після пожежі Собору Паризької Богоматері. Захід зібрав близько 50 лідерів держав і урядів, серед яких були президент України Володимир Зеленський та новообраний президент США Дональд Трамп.

Джерело: трансляція Єлисейського палацу, Reuters

Деталі: Церемонія відкриття проходила безпосередньо у відреставрованому Нотр-Дамі через очікувану негоду. Гості фотографувалися, спілкувалися один з одним, Зеленський і Трамп доволі тепло привітали один одного.

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Президент Зеленський отримав овації від присутніх у Нотр-Дамі гостей, підтвердивши високий інтерес до України на міжнародній арені.

Notre-Dame : le président ukrainien Volodymyr Zelensky est applaudi par le public à son arrivée dans la cathédrale, à l'occasion de la cérémonie de réouverture du monument. pic.twitter.com/U5RXx0z6C0 — LCI (@LCI) December 7, 2024

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Пізніше запрошені зайняли свої місця в залі собору. Зеленський сидів у першому ряду серед інших почесних гостей.

Офіційна частина розпочалася о 20:00 за київським часом із дзвону собору, після чого відбулося богослужіння та виступ церковного хору.

Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден не був присутній на заході, але Сполучені Штати представляли перша леді Джилл Байден та донька президента Ешлі.

Ешлі Байден, перша леді Джилл Байден і новообраний президент США Дональд Трамп. Фото: Getty Images

На церемонії також був присутній американський бізнесмен Ілон Маск.

Ілон Маск. Фото: Getty Images

Навколо Собору на острові Сіте було посилено заходи безпеки: порядок забезпечували 1500 співробітників правоохоронних органів, а сам острів був повністю перекритий.

У неділю в соборі відбудеться перша меса для обмеженого кола гостей, а протягом наступного тижня триватимуть богослужіння для всіх охочих парижан і туристів.

Довідково: 15 квітня 2019 року у будівлі Нотр-Даму спалахнула пожежа, що знищила шпиль, дерев'яний дах і частину склепіння. Більше ніж 600 пожежників гасили будівлю собору. Тоді вдалося зберегти вітражі та більшість статуй.

Реставрація Нотр-Даму тривала п’ять років. У відновленні собору брали участь понад 1 300 будівельників. На реставрацію витратили 700 мільйонів євро.