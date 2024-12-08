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ISW: Росія не припинить наступ на Покровськ, попри рекордні втрати

Іван Д'яконовНеділя, 8 грудня 2024, 03:39
ISW: Росія не припинить наступ на Покровськ, попри рекордні втрати
ілюстративне фото: getty images

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що Кремль, ймовірно, продовжить свої спроби захопити місто Покровськ Донецької області, попри значні людські та матеріальні втрати.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики зазначають, що Кремль, найімовірніше, не відмовиться від своїх амбіцій щодо захоплення Покровська, що є частиною плану із захоплення контролю над Донецькою областю. Попри рекордні втрати, російські війська можуть продовжувати активні бойові дії в цьому напрямку навіть після зими 2024–2025 років, йдеться у звіті.

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Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що у листопаді 2024 року Росія зазнала рекордних втрат – у середньому 1523 вибулих щодня, що в сумі перевищує 45 000 осіб за місяць.

Аналітики стверджують, що інтенсивні наступальні операції, зокрема на заході Донецької області, створюють значний тиск на військову та економічну системи Росії. У таких умовах Кремль може бути змушений вдатися до часткової примусової мобілізації, що лише поглибить соціальні та економічні проблеми країни.

Дослівно: "Продовження таких масштабних наступальних операцій у поєднанні з рекордними втратами змушують російське командування обирати між прагненням досягти тактичних цілей і неминучим зростанням соціального напруження всередині країни".

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Ключові висновки:

  • Російські війська відновили наступальні операції, безпосередньо спрямовані на захоплення Покровська, здійснивши маневр із півдня після успішного розширення своїх позицій на південь і південний схід від міста.
  • Російське військове командування, ймовірно, вважає, що виділило достатню кількість живої сили і техніки для захоплення Курахового, захоплення або оточення Великої Новосілки та вирівнювання лінії фронту в західній частині Донецької області протягом найближчих тижнів.
  • Російські війська, ймовірно, намагатимуться обійти Покровськ із заходу та змусити українські війська вийти з Покровська і Мирнограду, щоб мінімізувати потребу Росії у лобових атаках на східних і південних підступах до міст.
  • Російське військове командування, ймовірно, продовжуватиме обмінювати техніку і живу силу на тактичні територіальні здобутки під час наступальних операцій із захоплення Покровська до 2025 року.
  • Українські війська продовжують використовувати удари безпілотників, щоб протидіяти російській присутність у північно-західній частині Чорного моря, зокрема поблизу газовидобувних платформ.
  • Повідомляється, що українські війська отримають розширений доступ до Starshield – більш захищеної супутникової мережі для терміналів Starlink, що може надати Україні перевагу над Росією в гонці технологій.
  • Російський федеральний цензор Роскомнагляд, схоже, тестує російський суверенний Інтернет у регіонах населених етнічними меншинами.
  • Роскомнагляд заявив про намір змусити росіян перенести свої вебсайти від західних хостинг-провайдерів до російських, які, на його думку, краще дотримуватимуться російського законодавства про цензуру.
  • Українські війська нещодавно просунулися в Курській області та у районі Великої Новосілки, тоді як російські війська просунулися в біля Куп’янська, Торецька і Покровська.
  • Російська влада продовжує змушувати мігрантів підписувати контракти на військову службу з Міністерством оборони в рамках триваючої прихованої мобілізації.

ISWвійнаРосіявтрати у війні
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