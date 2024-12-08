ISW: Росія не припинить наступ на Покровськ, попри рекордні втрати

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що Кремль, ймовірно, продовжить свої спроби захопити місто Покровськ Донецької області, попри значні людські та матеріальні втрати.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики зазначають, що Кремль, найімовірніше, не відмовиться від своїх амбіцій щодо захоплення Покровська, що є частиною плану із захоплення контролю над Донецькою областю. Попри рекордні втрати, російські війська можуть продовжувати активні бойові дії в цьому напрямку навіть після зими 2024–2025 років, йдеться у звіті.

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Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що у листопаді 2024 року Росія зазнала рекордних втрат – у середньому 1523 вибулих щодня, що в сумі перевищує 45 000 осіб за місяць.

Аналітики стверджують, що інтенсивні наступальні операції, зокрема на заході Донецької області, створюють значний тиск на військову та економічну системи Росії. У таких умовах Кремль може бути змушений вдатися до часткової примусової мобілізації, що лише поглибить соціальні та економічні проблеми країни.

Дослівно: "Продовження таких масштабних наступальних операцій у поєднанні з рекордними втратами змушують російське командування обирати між прагненням досягти тактичних цілей і неминучим зростанням соціального напруження всередині країни".

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Ключові висновки: