ISW: Росія не припинить наступ на Покровськ, попри рекордні втрати
Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що Кремль, ймовірно, продовжить свої спроби захопити місто Покровськ Донецької області, попри значні людські та матеріальні втрати.
Джерело: ISW
Деталі: Аналітики зазначають, що Кремль, найімовірніше, не відмовиться від своїх амбіцій щодо захоплення Покровська, що є частиною плану із захоплення контролю над Донецькою областю. Попри рекордні втрати, російські війська можуть продовжувати активні бойові дії в цьому напрямку навіть після зими 2024–2025 років, йдеться у звіті.
Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що у листопаді 2024 року Росія зазнала рекордних втрат – у середньому 1523 вибулих щодня, що в сумі перевищує 45 000 осіб за місяць.
Аналітики стверджують, що інтенсивні наступальні операції, зокрема на заході Донецької області, створюють значний тиск на військову та економічну системи Росії. У таких умовах Кремль може бути змушений вдатися до часткової примусової мобілізації, що лише поглибить соціальні та економічні проблеми країни.
Дослівно: "Продовження таких масштабних наступальних операцій у поєднанні з рекордними втратами змушують російське командування обирати між прагненням досягти тактичних цілей і неминучим зростанням соціального напруження всередині країни".
Ключові висновки:
- Російські війська відновили наступальні операції, безпосередньо спрямовані на захоплення Покровська, здійснивши маневр із півдня після успішного розширення своїх позицій на південь і південний схід від міста.
- Російське військове командування, ймовірно, вважає, що виділило достатню кількість живої сили і техніки для захоплення Курахового, захоплення або оточення Великої Новосілки та вирівнювання лінії фронту в західній частині Донецької області протягом найближчих тижнів.
- Російські війська, ймовірно, намагатимуться обійти Покровськ із заходу та змусити українські війська вийти з Покровська і Мирнограду, щоб мінімізувати потребу Росії у лобових атаках на східних і південних підступах до міст.
- Російське військове командування, ймовірно, продовжуватиме обмінювати техніку і живу силу на тактичні територіальні здобутки під час наступальних операцій із захоплення Покровська до 2025 року.
- Українські війська продовжують використовувати удари безпілотників, щоб протидіяти російській присутність у північно-західній частині Чорного моря, зокрема поблизу газовидобувних платформ.
- Повідомляється, що українські війська отримають розширений доступ до Starshield – більш захищеної супутникової мережі для терміналів Starlink, що може надати Україні перевагу над Росією в гонці технологій.
- Російський федеральний цензор Роскомнагляд, схоже, тестує російський суверенний Інтернет у регіонах населених етнічними меншинами.
- Роскомнагляд заявив про намір змусити росіян перенести свої вебсайти від західних хостинг-провайдерів до російських, які, на його думку, краще дотримуватимуться російського законодавства про цензуру.
- Українські війська нещодавно просунулися в Курській області та у районі Великої Новосілки, тоді як російські війська просунулися в біля Куп’янська, Торецька і Покровська.
- Російська влада продовжує змушувати мігрантів підписувати контракти на військову службу з Міністерством оборони в рамках триваючої прихованої мобілізації.