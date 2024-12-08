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Ситуація навколо Великої Новосілки на Донеччині продовжує загострюватись – DeepState

Іван Д'яконовНеділя, 8 грудня 2024, 05:12
Ситуація навколо Великої Новосілки на Донеччині продовжує загострюватись – DeepState
карта: DeepState

Аналітики проєкту DeepState повідомляють, що ситуація навколо Великої Новосілки на Донеччині продовжує загострюватись.

Джерело: DeepState

Деталі: За даними аналітиків, наразі основні бої точаться на південних підступах до Великої Новосілки, зокрема у районах між Рівнополем і Макарівкою. Російські війська застосовують піхоту, зокрема штурмові групи на мотоциклах, та бронетехніку. Однак лобові атаки виявилися безуспішними, змушуючи ворога шукати обхідні маршрути через Благодатне.

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Пряма мова: "Перші спроби залетіти в Новий Комар, де проходить остання логістика до Великої Новосілки хоч і мали успіх, але ненадовго, адже Сили оборони провели зачистку села і вибили звідти кацапів. Але штурми на цьому не припиняються і невеликі групи піхоти все ж пробують підбиратися до села".

Деталі: Аналітики наголошують, що на вже зайнятій місцевості прямо біля Великої Новосілки, росіяни зводять передові інженерно-фортифікаційні споруди та закріплюються. Ці місця окупанти насичують піхотою, яка не зупиняючись продовжує штурмувати позиції Сил Оборони.

Передісторія: 

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  • Розвідка Великої Британії вважає, що Велика Новосілка стала вразливою до російських атак через втрату Вугледара, що за 30 км на схід, на початку жовтня 2024 року. 

окупаціяДонецька областьвійна
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