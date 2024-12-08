Ситуація навколо Великої Новосілки на Донеччині продовжує загострюватись – DeepState

Аналітики проєкту DeepState повідомляють, що ситуація навколо Великої Новосілки на Донеччині продовжує загострюватись.

Джерело: DeepState

Деталі: За даними аналітиків, наразі основні бої точаться на південних підступах до Великої Новосілки, зокрема у районах між Рівнополем і Макарівкою. Російські війська застосовують піхоту, зокрема штурмові групи на мотоциклах, та бронетехніку. Однак лобові атаки виявилися безуспішними, змушуючи ворога шукати обхідні маршрути через Благодатне.

Реклама:

Пряма мова: "Перші спроби залетіти в Новий Комар, де проходить остання логістика до Великої Новосілки хоч і мали успіх, але ненадовго, адже Сили оборони провели зачистку села і вибили звідти кацапів. Але штурми на цьому не припиняються і невеликі групи піхоти все ж пробують підбиратися до села".

Деталі: Аналітики наголошують, що на вже зайнятій місцевості прямо біля Великої Новосілки, росіяни зводять передові інженерно-фортифікаційні споруди та закріплюються. Ці місця окупанти насичують піхотою, яка не зупиняючись продовжує штурмувати позиції Сил Оборони.

Передісторія:

РЕКЛАМА: