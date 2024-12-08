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Протягом ночі окупанти атакували Дніпропетровщину: є постраждала та руйнування – ОВА

Іван Д'яконовНеділя, 8 грудня 2024, 07:54
Протягом ночі окупанти атакували Дніпропетровщину: є постраждала та руйнування – ОВА
Фото: ОВА

У ніч на 8 грудня ворог атакував Дніпропетровську область дронами та важкою артилерією. Постраждала одна людина, зафіксовано значні пошкодження інфраструктури.

Джерело: очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак в Telegram

Деталі: Внаслідок атаки російських дронів по Кам’янському району поранення отримала 64-річна жінка.

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Фото: ОВА
Фото: ОВА

Пряма мова: "У 5 багатоквартирних будинках побиті вікна. Понівечені комунальне підприємство, коледж, 2 авто та лінія електропередач".

Деталі: Крім того, до опівночі російські війська обстріляли Нікополь з важкої артилерії. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, але масштаби руйнувань уточнюються.

жертвиДніпропетровська областьНікополь
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