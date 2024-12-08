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Бійці ССО показали зачистку ворожих окопів

Роман ПетренкоНеділя, 8 грудня 2024, 11:12
Бійці ССО показали зачистку ворожих окопів
скриншот

Оператори ССО атакували ворожі позиції, ліквідувавши трьох російських військових, і ще одного змусили здатися в полон.

Джерело: ССО

Деталі: Уточнюється, що бій відбувся цими днями.

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Під час спеціальних дій, ворог намагався з дронів скидати гранати, проте воїни ССО зі стрілецької зброї збили чотири російських "Мавіка".

Оператори 3-го полку ССО зачистили ворожі позиції, закріпились та завели туди дружній підрозділ Сил безпеки та оборони України.

ССОвійна
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