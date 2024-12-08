Бійці ССО показали зачистку ворожих окопів
Неділя, 8 грудня 2024, 11:12
Оператори ССО атакували ворожі позиції, ліквідувавши трьох російських військових, і ще одного змусили здатися в полон.
Джерело: ССО
Деталі: Уточнюється, що бій відбувся цими днями.
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Під час спеціальних дій, ворог намагався з дронів скидати гранати, проте воїни ССО зі стрілецької зброї збили чотири російських "Мавіка".
Оператори 3-го полку ССО зачистили ворожі позиції, закріпились та завели туди дружній підрозділ Сил безпеки та оборони України.