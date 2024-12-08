На базі батальйону К-2 створюється окремий полк безпілотних систем

Батальйон К-2 перероджується та масштабується, набирає новий окремий полк безпілотних систем.

Джерело: реліз К-2, наданий УП

Деталі: Герой України підполковник Кирило Верес повідомив, що головною задачею операторів дронів буде збереження життя піхоти.

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Пряма мова Вереса: "Ми довели свою міць та стійкість у боях. Маючи досвід піхотного підрозділу, ми знаємо, як захищати наших воїнів на землі, використовуючи при цьому нашу основну зброю – дрони. Настав час зростати!

Деталі: У полк, як зазначається, потрібні люди усіх професій: від водіїв та діловодів до операторів та інженерів БПЛА різних типів.

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