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Пентагон: США збережуть присутність на сході Сирії

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоНеділя, 8 грудня 2024, 13:51
Пентагон: США збережуть присутність на сході Сирії
фото: Вікіпедія

Сполучені Штати продовжать підтримувати свою присутність на сході Сирії і вживатимуть заходів, необхідних для запобігання відродженню терористичної "Ісламської держави".

Джерело: заступник помічника міністра оборони США з питань Близького Сходу Деніел Шапіро, якого цитує Reuters, "Європейська правда"

Деталі: Шапіро виступав через кілька годин після того, як сирійські повстанці оголосили про повалення режиму Башара Асада у неділю вранці 8 грудня.

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Шапіро закликав усі сторони захищати цивільне населення, особливо меншини, і поважати міжнародні норми.

8 грудня вранці сили повстанців у Дамаску оголосили столицю "вільною" від багаторічного правителя Башара аль-Асада. Вони заявили, що державні установи залишатимуться під наглядом колишнього прем'єр-міністра до офіційної передачі влади.

За повідомленнями, Асад покинув Дамаск на літаку в невідомому напрямку. Прем'єр-міністр Сирії Мохаммед Газі аль-Джалалі заявив, що не знає, де зараз перебуває Асад.

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У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден уважно стежить за розвитком подій у Сирії.

Міністри оборони Туреччини і США у неділю обговорили в телефонній розмові розвиток подій в Сирії і питання двосторонньої та регіональної безпеки.

Обраний президент США Дональд Трампа після зустрічі з Володимиром Зеленським у Парижі та на тлі падіння режиму Башара Асада в Сирії заявив про бажання Києва укласти угоду про зупинку війни. 

СиріяСША
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