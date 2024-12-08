На Курщині миколаївські морпіхи успішно відбивають штурми російських десантників

У районі Новоіванівки та Зеленого Шляху Курської області миколаївські морпіхи ародовжують успішно відбивати штурми російських десантників.

Джерело: відео 36 Окремої бригади морської піхоти імені Білинського, співрозмовник "Української правди" в бригаді

Деталі: Згідно з відео, засобами бригади було знищено квадроцикл із десантом ворога. Бомбери бригади продовжили ліквідацію розпорошених штурмових груп противника. Крім того, FPV-дрони знищили покинуту техніку ворога та укриття, в якому перебували російські солдати.

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Загалом під час цих боїв, за даними УП, за три дні було знищено 13 військовослужбовців противника, ще 31 отримав поранення. Чотири одиниці автотехніки ворога утилізовано.