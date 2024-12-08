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Трамп на питання, чи зменшиться допомога Україні: Можливо, авжеж

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоНеділя, 8 грудня 2024, 17:56
Трамп на питання, чи зменшиться допомога Україні: Можливо, авжеж
Дональд Трамп, фото Getty Images

Обраний президент США Дональд Трамп допустив, що американську допомогу Україні може бути зменшено після його вступу на посаду 20 січня. 

Джерело: Трамп в інтерв’ю NBC News, пише "Європейська правда"

Деталі: Це інтерв'ю стало першим після його перемоги на президентських виборах.

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У відповідь на пряме запитання журналістки, чи повинна Україна готуватись до зменшення допомоги США, коли президент Трамп повернеться до Білого дому, республіканець відповів: "Можливо. Авжеж" ("Probably. Sure" – англ.).

На зауваження журналістки, що Трамп обіцяв завершити війну між Росією та Україною за 24 години і навіть ще до того, як офіційно стане президентом, він відповів: "Я намагаюсь". 

Трамп також сказав, що не спілкувався з главою Кремля Володимиром Путіном після перемоги на виборах. Але потім швидко уточнив, що "не говорив з ним нещодавно". 

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На уточнююче запитання, чи говорив він із російським лідером після виборів, Трамп відмовився відповідати, пояснивши, що не хоче підірвати переговори.

Трамп також сказав, що кількість жертв з обох боків конфлікту йде на сотні тисяч людей, і що "цієї війни ніколи не повинно було трапитися".

Що передувало: До виборів у листопаді Трамп критикував адміністрацію Джо Байдена за занадто великі витрати на підтримку України. Але також – за те, що його адміністрація не змогла зупинити російсько-українську війну. Після перемоги Трамп практично не говорив про те, якою може бути політика його адміністрації щодо російсько-української війни, але неодноразово заявляв, що війну потрібно закінчити. 

Раніше у неділю Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським у Парижі 7 грудня та на тлі падіння режиму Башара Асада в Сирії заявив про бажання Києва укласти угоду про зупинку війни. 

Зеленський після зустрічі наголосив, що "ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо". Він також наполягав на "дієвих гарантіях" миру Україні.

Трампдопомога УкраїніСША
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