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Росіяни знову намагалися атакувати Україну ударними БпЛА

Катерина ТищенкоНеділя, 8 грудня 2024, 20:20
Росіяни знову намагалися атакувати Україну ударними БпЛА
ілюстрація Getty Images

У неділю протягом дня тривали атаки ворожих дронів на територію України, увечері зафіксовано нові групи БпЛА.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Російські війська почали атакувати Україну ударними БпЛА близько 13-ї години.

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Станом на 18 годину було зафіксовано:

  • БпЛА в центрі Запорізької області, курс – північний/північно-західний;
  • БпЛА на Дніпропетровщині, курс – північний/північно-західний;
  • БпЛА на Полтавщині – курс північно-західний;
  • БпЛА на межі Полтавщини, Черкащини, Кіровоградщини, курс - північно-західний.

Згодом загрозу застосування ударних БпЛА оголосили на Сумщині, фіксувалися нові групи ворожих безпілотників.

О 18:17 на Київщині оголосили загрозу застосування ворожих ударних БпЛА з південного сходу.

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О 18:46 Повітряні сили попереджали про БпЛА на сході Київщини західним курсом і БпЛА на межі Полтавщини, Черкащини, курс – північно-західний.

О 18:51 з'явилося повідомлення, що ворожі БпЛА рухаються в напрямку Києва з південного сходу. О 19:11 це попередження було повторене. Невдовзі у столиці оголосили повітряну тривогу. 

О 19:57 було оголошено відбій загрози ударних БпЛА по областях.

безпілотники
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