Ворожі ударні БпЛА дісталися на захід України
Після менш ніж години перерви у неділю ввечері російські війська знову почали запускати по території України ударні безпілотники. Близько третьої години ночі Повітряні сили оголосили про відбій загрози БпЛА.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 20:40 ворожі ударні БпЛА було зафіксовано на сході Запоріжжя, вони рухалися на Дніпропетровщину.
Крім того, через ударні БпЛА оголошували тривогу на Чернігівщині та Київщині, а також у південних областях.
Після того повідомлялося про нові групи безпілотників з різних напрямків.
Станом на 22:09:
- БпЛА на Одещині вздовж кордону з Молдовою, курс – північно-західний (Вінниччина);
- БпЛА на межі Миколаївщини і Одещини, курс – північно-західний (Вінниччина);
- БпЛА на сході Запоріжжя, курс – північний;
- БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс – північний/північно-західний;
- БпЛА на межі Харківщини і Полтавщини, курс – північно-західний;
- БпЛА на сході Полтавщини, курс – північно-західний.
Станом на 22:40:
- БпЛА на Одещині вздовж кордону з Молдовою, курс – північно-західний (Вінниччина);
- БпЛА на межі Миколаївщини і Одещини, курс – північно-західний (Вінниччина);
- БпЛА на півдні Вінниччини вздовж кордону з Молдовою, курс – північно-західний;
- нові БпЛА на сході Запоріжжя, курс – північний;
- БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс – північний/північно-західний;
- БпЛА на межі Харківщини і Полтавщини, курс – північно-західний;
- БпЛА на сході та півночі Полтавщини, курс – північно-західний (Чернігівщина/Київщина).
О 22:46 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА для Чернігівщини з південно-східного напрямку.
Також з'явилося повідомлення, що нові групи ворожих ударних БпЛА заходять на сході Запорізької області з ТОТ, курс північний.
Близько 23 години загрозу застосування ворожих ударних БпЛА зі східного напрямку було оголошено у Чернівецькій області, а згодом також на Хмельниччині.
О 23:06 Повітряні сили повідомили про нові групи ворожих ударних БпЛА в центрі Сумщини, курс – південно-західний.
О 23:20 загрозу ударних БпЛА з південно-східного напрямку оголосили також на Тернопільщині.
Станом на 23:27:
- БпЛА на півдні Вінниччини, курс – північно-західний;
- БпЛА на півдні Хмельниччини, курс – північно-західний;
- БпЛА на сході Чернівецької області, курс – західний;
- БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс – північний/північно-західний;
- БпЛА на межі Харківщини і Полтавщини, курс – північно-західний;
- БпЛА на сході та півночі Полтавщини, курс – північно-західний (Чернігівщина/Київщина);
- БпЛА на півдні Чернігівщини, курс – західний;
- БпЛА на Сумщині, курс – південний/південно-західний.
Згодом Повітряні сили повідомили про ворожий ударний БпЛА над Полтавою, а також про декілька ворожих ударних БпЛА в напрямку Жмеринки на Вінничині.
О 23:40 Повітряні сили повідомили, що нові групи ворожих ударних БпЛА заходять на Сумщину з Курщини, курс – південний/південно-західний.
Невдовзі загрозу ударних БпЛА оголосили на Київщині.
О 23:56 повідомили про ворожі ударні БпЛА над Сумами, Полтавою, Прилуками (Чернігівщина).
Станом на 00:06:
- БпЛА на півночі Тернопільщини, курс - північний;
- БпЛА на сході Чернівецької області, курс - західний;
- БпЛА на сході Івано-Франківської області, курс - західний;
- БпЛА на північному сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно-західний;
- БпЛА на межі Харківщини і Полтавщини, курс - північно-західний;
- БпЛА на сході та півночі Полтавщини, курс - північно-західний (Чернігівщина/Київщина);
- БпЛА на півдні та сході Чернігівщини, курс - західний/північно-західний;
- БпЛА на Сумщині, курс - південний/південно-західний.
О 00:13 військові попередили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА в Рівненській області з північно-східного напрямку.
О 00:15 Повітряні сили попередили про ворожий ударний БпЛА у напрямку міста Київ з північного сходу.
О 00:23 повідомили про ворожий ударний БпЛА у напрямку міста Рівне з північного заходу.
О 00:26 військові попередили про ворожий ударний БпЛА у напрямку міста Кам'янець-Подільський з південного сходу.
О 00:47 військові попередили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА в Черкаській області з північно-східного напрямку.
Станом на 00:52:
- БпЛА на сході та півночі Полтавщини, курс - північний/північно-західний;
- БпЛА на північному сході Черкащини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на півдні та сході Чернігівщини, курс - північний/північно-західний;
- БпЛА на півдні Сумщині, курс - північний/північно-західний.
О 01:01 повідомили про ворожий ударний БпЛА у напрямку міста Чернігів з південного заходу.
Станом на 01:24:
- БпЛА на сході Київщини, курс - західний;
- БпЛА на півночі Чернігівщини, курс - північний/північно-східний;
- БпЛА в центрі Сумщини, курс - північний/північно-західний.
О 01:38 військові попередили про ворожі ударні БпЛА у напрямку міста Київ зі сходу.
О 02:46 Повітряні сили оголоси про відбій загрози застосування ворожих ударних БпЛА по областях!