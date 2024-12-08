Ворожі ударні БпЛА дісталися на захід України

Після менш ніж години перерви у неділю ввечері російські війська знову почали запускати по території України ударні безпілотники. Близько третьої години ночі Повітряні сили оголосили про відбій загрози БпЛА.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 20:40 ворожі ударні БпЛА було зафіксовано на сході Запоріжжя, вони рухалися на Дніпропетровщину.

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Крім того, через ударні БпЛА оголошували тривогу на Чернігівщині та Київщині, а також у південних областях.

Після того повідомлялося про нові групи безпілотників з різних напрямків.

Станом на 22:09:

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БпЛА на Одещині вздовж кордону з Молдовою, курс – північно-західний (Вінниччина);

БпЛА на межі Миколаївщини і Одещини, курс – північно-західний (Вінниччина);

БпЛА на сході Запоріжжя, курс – північний;

БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс – північний/північно-західний;

БпЛА на межі Харківщини і Полтавщини, курс – північно-західний;

БпЛА на сході Полтавщини, курс – північно-західний.

Станом на 22:40:

БпЛА на Одещині вздовж кордону з Молдовою, курс – північно-західний (Вінниччина);

БпЛА на межі Миколаївщини і Одещини, курс – північно-західний (Вінниччина);

БпЛА на півдні Вінниччини вздовж кордону з Молдовою, курс – північно-західний;

нові БпЛА на сході Запоріжжя, курс – північний;

БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс – північний/північно-західний;

БпЛА на межі Харківщини і Полтавщини, курс – північно-західний;

БпЛА на сході та півночі Полтавщини, курс – північно-західний (Чернігівщина/Київщина).

О 22:46 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА для Чернігівщини з південно-східного напрямку.

Також з'явилося повідомлення, що нові групи ворожих ударних БпЛА заходять на сході Запорізької області з ТОТ, курс північний.

Близько 23 години загрозу застосування ворожих ударних БпЛА зі східного напрямку було оголошено у Чернівецькій області, а згодом також на Хмельниччині.

О 23:06 Повітряні сили повідомили про нові групи ворожих ударних БпЛА в центрі Сумщини, курс – південно-західний.

О 23:20 загрозу ударних БпЛА з південно-східного напрямку оголосили також на Тернопільщині.

Станом на 23:27:

БпЛА на півдні Вінниччини, курс – північно-західний;

БпЛА на півдні Хмельниччини, курс – північно-західний;

БпЛА на сході Чернівецької області, курс – західний;

БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс – північний/північно-західний;

БпЛА на межі Харківщини і Полтавщини, курс – північно-західний;

БпЛА на сході та півночі Полтавщини, курс – північно-західний (Чернігівщина/Київщина);

БпЛА на півдні Чернігівщини, курс – західний;

БпЛА на Сумщині, курс – південний/південно-західний.

Згодом Повітряні сили повідомили про ворожий ударний БпЛА над Полтавою, а також про декілька ворожих ударних БпЛА в напрямку Жмеринки на Вінничині.

О 23:40 Повітряні сили повідомили, що нові групи ворожих ударних БпЛА заходять на Сумщину з Курщини, курс – південний/південно-західний.

Невдовзі загрозу ударних БпЛА оголосили на Київщині.

О 23:56 повідомили про ворожі ударні БпЛА над Сумами, Полтавою, Прилуками (Чернігівщина).

Станом на 00:06:

БпЛА на півночі Тернопільщини, курс - північний;

БпЛА на сході Чернівецької області, курс - західний;

БпЛА на сході Івано-Франківської області, курс - західний;

БпЛА на північному сході Дніпропетровщини, курс - північний/північно-західний;

БпЛА на межі Харківщини і Полтавщини, курс - північно-західний;

БпЛА на сході та півночі Полтавщини, курс - північно-західний (Чернігівщина/Київщина);

БпЛА на півдні та сході Чернігівщини, курс - західний/північно-західний;

БпЛА на Сумщині, курс - південний/південно-західний.

О 00:13 військові попередили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА в Рівненській області з північно-східного напрямку.

О 00:15 Повітряні сили попередили про ворожий ударний БпЛА у напрямку міста Київ з північного сходу.

Мапа: alerts.in.ua

О 00:23 повідомили про ворожий ударний БпЛА у напрямку міста Рівне з північного заходу.

О 00:26 військові попередили про ворожий ударний БпЛА у напрямку міста Кам'янець-Подільський з південного сходу.

О 00:47 військові попередили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА в Черкаській області з північно-східного напрямку.

Станом на 00:52:

БпЛА на сході та півночі Полтавщини, курс - північний/північно-західний;

БпЛА на північному сході Черкащини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на півдні та сході Чернігівщини, курс - північний/північно-західний;

БпЛА на півдні Сумщині, курс - північний/північно-західний.

О 01:01 повідомили про ворожий ударний БпЛА у напрямку міста Чернігів з південного заходу.

Станом на 01:24:

БпЛА на сході Київщини, курс - західний;

БпЛА на півночі Чернігівщини, курс - північний/північно-східний;

БпЛА в центрі Сумщини, курс - північний/північно-західний.

О 01:38 військові попередили про ворожі ударні БпЛА у напрямку міста Київ зі сходу.

О 02:46 Повітряні сили оголоси про відбій загрози застосування ворожих ударних БпЛА по областях!