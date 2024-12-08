Найбільше атак у неділю на Покровському напрямку, тут знешкодили 329 окупантів – Генштаб

У неділю на фронті відбулося 178 бойових зіткнень, найбільше ворожих атак зафіксовано на Покровському напрямку – 53, тоді як на Курахівському напрямку росіяни атакували 40 разів, на Лиманському – 28.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Російські загарбники завдали по території України 12 авіаційних ударів скинувши 24 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 444 дронів-камікадзе та здійснили понад дві з половиною тисячі обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

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На Харківському напрямку ворог 4 рази без успіху атакував оборонні рубежі українських воїнів неподалік Вовчанська, Липців та Високої Яруги.

На Куп’янському напрямку противник 8 разів проводив штурми у районах Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового. Українські захисники відбили шість атак, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 28 разів атакували позиції українців неподалік Богуславки, Дружелюбівки, Копанки, Зеленого Гаю, Зарічного, Тернів, Ямполівки, Надії та Макіївки. Три боєзіткнення тривають.

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На Краматорському напрямку захисники зупинили 3 наступальні дії росіян поблизу населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора.

На Торецькому напрямку росіяни 8 разів атакували сили оборони біля Торецька, Диліївки, Леонідівки та Щербинівки, наразі точиться одне боєзіткнення.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 53 рази намагалися прорвати українську оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Новий Труд, Жовте, Новотроїцьке та Чумацьке. Чотири атаки досі тривають.

Противник зазнає значних втрат – у неділю на цьому напрямку було знешкоджено 329 окупантів, 142 з них – безповоротно. Крім цього, знищено одну бойову броньовану машину, дві одиниці автомобільної техніки та міномет.

На Курахівському напрямку ворог 40 разів атакував українські позиції поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Максимільянівки, Дачного, Курахового, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки. 36 наступальних дій противника зупинено Силами оборони, чотири атаки тривають. З початку доби на цьому напрямку знешкоджено 97 окупантів, 51 з них – безповоротно, також знищено три бойові броньовані машини та один автомобіль.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 19 наступальних дій неподалік Новосілки, Новодарівки, Сухих Ялів та Благодатного.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили один ворожий штурм поблизу Нестерянки. Також противник скинув десять авіабомб на райони населених пунктів Новоандріївка та Мала Токмачка.

Чотири рази на Придніпровському напрямку росіяни зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців.