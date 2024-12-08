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Умєров та Остін обговорили планування наступного "Рамштайну"

Катерина ТищенкоНеділя, 8 грудня 2024, 23:51
Умєров та Остін обговорили планування наступного Рамштайну
Умєров та Остін у Києві в 2023 році, фото AFP via Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін та міністр оборони України Рустем Умєров під час телефонної розмови в неділю обговорили планування наступного засідання Контактної групи з питань оборони України.

Джерело: сайт Пентагону

Деталі: Зазначається, що Умєров та Остін обговорили "останні події на полі бою та безпекову допомогу Україні з боку США". 

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Дослівно: "Міністр Остін поінформував міністра Умєрова про безпекову допомогу США, спрямовану на забезпечення можливостей, необхідних Україні для боротьби з російською агресією.

Вони також обговорили планування наступного засідання Контактної групи з питань оборони України та подальшу потужну підтримку України з боку міжнародних партнерів.

Обидва лідери пообіцяли залишатися в тісному контакті".

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Що передувало: Влітку та на початку осені в НАТО висловлювали скепсис щодо продовження роботи у разі перемоги Трампа. Утім, у листопаді міністр оборони України заявив, що сподівається на збереження "Рамштайну" за Трампа.

Відомо, що Німеччина просуває зустріч у форматі "Рамштайн" у грудні, імовірно на рівні лідерів.

На початку грудня кілька поінформованих джерел у штаб-квартирі НАТО запевнили "Європейську правду", що представники Північноатлантичного альянсу не бачать значного шансу того, що зміна адміністрації США призведе до згортання формату "Рамштайн", який координує надання воєнної допомоги Україні.

СШАдопомога УкраїніРамштайн
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