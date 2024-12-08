Умєров та Остін обговорили планування наступного "Рамштайну"
Міністр оборони США Ллойд Остін та міністр оборони України Рустем Умєров під час телефонної розмови в неділю обговорили планування наступного засідання Контактної групи з питань оборони України.
Джерело: сайт Пентагону
Деталі: Зазначається, що Умєров та Остін обговорили "останні події на полі бою та безпекову допомогу Україні з боку США".
Дослівно: "Міністр Остін поінформував міністра Умєрова про безпекову допомогу США, спрямовану на забезпечення можливостей, необхідних Україні для боротьби з російською агресією.
Вони також обговорили планування наступного засідання Контактної групи з питань оборони України та подальшу потужну підтримку України з боку міжнародних партнерів.
Обидва лідери пообіцяли залишатися в тісному контакті".
Що передувало: Влітку та на початку осені в НАТО висловлювали скепсис щодо продовження роботи у разі перемоги Трампа. Утім, у листопаді міністр оборони України заявив, що сподівається на збереження "Рамштайну" за Трампа.
Відомо, що Німеччина просуває зустріч у форматі "Рамштайн" у грудні, імовірно на рівні лідерів.
На початку грудня кілька поінформованих джерел у штаб-квартирі НАТО запевнили "Європейську правду", що представники Північноатлантичного альянсу не бачать значного шансу того, що зміна адміністрації США призведе до згортання формату "Рамштайн", який координує надання воєнної допомоги Україні.