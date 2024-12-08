Умєров та Остін обговорили планування наступного "Рамштайну"

Умєров та Остін у Києві в 2023 році, фото AFP via Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін та міністр оборони України Рустем Умєров під час телефонної розмови в неділю обговорили планування наступного засідання Контактної групи з питань оборони України.

Джерело: сайт Пентагону

Деталі: Зазначається, що Умєров та Остін обговорили "останні події на полі бою та безпекову допомогу Україні з боку США".

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Дослівно: "Міністр Остін поінформував міністра Умєрова про безпекову допомогу США, спрямовану на забезпечення можливостей, необхідних Україні для боротьби з російською агресією.

Вони також обговорили планування наступного засідання Контактної групи з питань оборони України та подальшу потужну підтримку України з боку міжнародних партнерів.

Обидва лідери пообіцяли залишатися в тісному контакті".

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Що передувало: Влітку та на початку осені в НАТО висловлювали скепсис щодо продовження роботи у разі перемоги Трампа. Утім, у листопаді міністр оборони України заявив, що сподівається на збереження "Рамштайну" за Трампа.

Відомо, що Німеччина просуває зустріч у форматі "Рамштайн" у грудні, імовірно на рівні лідерів.

На початку грудня кілька поінформованих джерел у штаб-квартирі НАТО запевнили "Європейську правду", що представники Північноатлантичного альянсу не бачать значного шансу того, що зміна адміністрації США призведе до згортання формату "Рамштайн", який координує надання воєнної допомоги Україні.