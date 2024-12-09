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Україна готує зустріч групи країн для спільної позиції щодо завершення війни – ОП

Сергій Сидоренко, Олег ПавлюкПонеділок, 9 грудня 2024, 19:15
Україна готує зустріч групи країн для спільної позиції щодо завершення війни – ОП
Сергій Никифоров, фото: ОП

Україна наразі формує перелік партнерів, які увійдуть до робочої групи для посилення її оборони та формування спільної позиції стосовно дипломатичного завершення війни.

Джерело: "Європейська правда", речник президента Сергій Никифоров в коментарі журналістам

Деталі: За словами Никифорова, нині Київ збирає ключових європейських партнерів, які разом зі США "здатні забезпечити максимальне посилення нашої держави".

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"Остаточний перелік учасників ще формується, але це країни, які мають далекобійні спроможності, країни, які роблять найбільші інвестиції в українське виробництво зброї, та країни, від яких залежить наше майбутнє у НАТО", – додав він.

Речник анонсував, що Україна має намір у грудні провести зустріч цих країн "для координації, вироблення спільної позиції" та  гарантування того, що Україна буде сильною "за будь-якого розвитку подій – як на переговорах, так і на полі бою".

Про створення групи стало відомо на спільній пресконференції Зеленського та лідера німецької опозиції Фрідріха Мерца, який у понеділок, 9 грудня, прибув до Києва.

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Мерц висунув пропозицію утворити контактну групу з Німеччини, Франції, Польщі та Великої Британії, щоб вони обмінялися думками щодо завершення війни в Україні, й "таким чином розвивати разом із Сполученими Штатами загальне бачення".

Зеленський у відповідь наголосив, що Україна вже займається організацією такої групи та, окрім згаданих держав, розраховує на участь там Данії та проведення першої зустрічі групи вже в грудні.

Глава держави раніше заявив, що Україні необхідний справедливий і сильний мир, який росіяни не зруйнують за кілька років, як вони це вже робили.

війнаОфіс президента
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