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Генштаб: Ворог інтенсивно атакує на Покровському напрямку, там півсотні зіткнень за добу

Тетяна ОлійникПонеділок, 9 грудня 2024, 22:44
Генштаб: Ворог інтенсивно атакує на Покровському напрямку, там півсотні зіткнень за добу
Фото - Генштаб ЗСУ

На фронті від початку доби 9 грудня відбулось 151 бойове зіткнення, найінтенсивніше – на Покровському напрямку.

Джерело: оперативна інформація станом на 22.00 09 грудня

Дослівно: "З початку доби відбулося 151 бойове зіткнення, противник завдав 34 авіаційних удари, скинувши при цьому 54 КАБ, застосував 681 дрон-камікадзе, здійснив майже 4000 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ".

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Деталі: На Харківському напрямку російські терористи п’ять разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районі Глибокого та Вовчанська.

Сім разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах Лозової та Загризового, два боєзіткнення досі тривають. Авіаційних ударів КАБами зазнали населені пункти Ківшарівка, Кругляківка та Лозова.

14 атак ворога відбили українські воїни поблизу Греківки, Зеленого Гаю, Надії, Макіївки, Торського та Ямполівки на Лиманському напрямку.

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На Сіверському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів по Федорівці, Кузьминівці та Сіверську.

На Краматорському напрямку завершились невдачею дві спроби загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру та Оріхово-Василівки. Російська авіація вдарила по Дружківці.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні вісім разів штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька, Щербинівки та Неліпівки

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 51 наступальну дію. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 37 бойових зіткнень.

На Времівському напрямку противник протягом дня здійснив 27 атак в напрямку Костянтинополя, Новосілки та поблизу Сухих Ялів, Сторожевого, Нескучного та Благодатного.

На Придніпровському напрямку три ворожі штурми зазнали невдачі.

На Курщині українські оборонці відбили десять атак загарбників, на даний час одне боєзіткнення триває. Ворог за день завдав 22 авіаційні удари по своїй території, скинувши при цьому 36 керованих авіабомб.

Генштаббойові діївійна
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