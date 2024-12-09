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Міністр фінансів Німеччини запевнив у підтримці України у 2025 році

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 9 грудня 2024, 23:36
Міністр фінансів Німеччини запевнив у підтримці України у 2025 році
Фото - Getty Images

Міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіс запевнив у незмінності підтримки України у 2025 році, попри те, що в країні досі не ухвалили постійний бюджет.

Джерело: Кукіс сказав перед зустріччю міністрів фінансів країн єврозони в Брюсселі в понеділок, 9 грудня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv

Детали: Кукіс заявив, що німецький внесок двосторонньої підтримки України на 2025 рік "забезпечений, а також гарантований" у попередній домовленості щодо бюджету.

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Він підкреслив, що внесок Німеччини "забезпечений у повному обсязі".

Згідно з проєктом бюджету на 2025 рік, німецьку допомогу Україні було скорочено до 4 мільярдів євро з близько 8 мільярдів євро у 2024 році.

Але суперечки між партіями влади та, зрештою, розпад федеральної коаліції та призначення дострокових виборів до Бундестагу поставили це на паузу.

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Водночас, за інформацією ЗМІ, Німеччина зможе надати більшу частину з 4 мільярдів євро, обіцяних Україні, навіть якщо бюджет на 2025 рік не буде затверджений вчасно.

Німеччинадопомога Україні
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