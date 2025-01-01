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Росія атакувала Запоріжжя у новорічну ніч: пролунали вибухи, горять будинки

Роман Петренко, Іван Д'яконовСереда, 1 січня 2025, 00:45
Росія атакувала Запоріжжя у новорічну ніч: пролунали вибухи, горять будинки
скриншот

За дві години до Нового року 2025 у Запоріжжі пролунали щонайменше два вибухи під час повітряної тривоги. Унаслідок атаки в області зафіксовано пожежу в приватному секторі.

Джерело: Повітряні сили, "Суспільне", очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: За даними військових, у цей час на Запоріжжя росіяни запустили ударні безпілотники.

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Перед цим окупанти атакували область з КАБів.

Це вже шоста повітряна тривога в області за 31 грудня.

Оновлено: Близько першої години ночі 1 січня Федоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки в одному із населених пунктів області горить кілька приватних будинків. Рятувальники врятували жінку.

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Запоріжжябезпілотникивибух
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