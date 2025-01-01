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У новорічну ніч росіяни атакують ударними БпЛА з півночі й півдня

Катерина Тищенко, Іван Д'яконовСереда, 1 січня 2025, 01:40
У новорічну ніч росіяни атакують ударними БпЛА з півночі й півдня
ілюстрація Getty Images

Увечері 31 грудня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками з південного та північного напрямків.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Близько 21:30 Повітряні сили повідомили про рух ворожих БпЛА з Херсонської у напрямку Миколаївської області.

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Близько 22:00 загрозу ударних БпЛА оголосили в Запорізькій області, Повітряні сили попередили про БпЛА у напрямку м. Запоріжжя з південного сходу.

Загрозу ударних БпЛА оголосили також на Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Станом на 22:28 було відомо про БпЛА на Миколаївщині, курсом на північ у напрямку Кіровоградської області, а також БпЛА на м. Запоріжжя з південного заходу. Згодом було попередження про БпЛА на м. Запоріжжя з півдня.

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Близько 23 години загрозу застосування ворогом ударних БпЛА оголосили на Сумщині, а о 23:33 – на Чернігівщині.

Станом на 23:36:

  • БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс – північний схід.
  • БпЛА на півдні Сумщини, курс – західний.
  • нові БпЛА на півночі Чернігівщини, курс – південно-західний.
карта повітряних тривог станом на 23:44, alerts.in.ua
карта повітряних тривог станом на 23:44, alerts.in.ua

Згодом загрозу застосування ударних БпЛА оголосили на Полтавщині.

Станом на 00:14:

  • БпЛА з Харківщини на Полтавщину, курс - південно-західний у напрямку міста Полтава.
  • БпЛА на півночі Сумщини, курс - південно-західний.
  • БпЛА на Полтавщині в районі Лубен, курс - південно-західний.
  • Нові БпЛА на півночі та в центрі Чернігівщини, курс - південно-західний.

Станом на 00:49:

  • БпЛА з Сумщини на Полтавщину, курс - південний.
  • БпЛА на півночі Черкащини, курс - західний.
  • Значна кількість БпЛА на Чернігівщині, курс - південно-західний.

Станом на 01:37:

  • БпЛА на Київщині, курс на Житомирщину.
  • БпЛА Черкащині, курс - південно-східний.
  • БпЛА на Чернігівщині, курс на Київщину.
  • Нові БпЛА залітають на Сумщину, курс - південно-західний.
 
Мапа: alerts.in.ua

Станом на 02:09: 

  • БпЛА на Житомирщині, курс південно-західний.
  • БпЛА на Чернігівщині, постійно змінюють курс. Частина БпЛА прямує у бік Київщини.
  • Значна кількість БпЛА на півдні Сумщини, курс - південно-західний (Полтавщина). Нові БпЛА на півночі Сумщини прямують на Чернігівщину.
  • БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південно-західний.

Станом на 04:00:

  • Значна кількість БпЛА на Чернігівщині, постійно змінюють курс.
  • БпЛА на північному сході Житомирщини рухаються у південно-західному напрямку.
  • БпЛА із Сумщини перелітають на Чернігівщину та Полтавщину.
  • БпЛА на Полтавщині, курс - південно-західний.
  • БпЛА на Черкащині, курс - західний.
  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - південно-західний.
  • БпЛА на півночі Харківщини, курс - південно-західний (Полтавщина).

Станом на 05:19:

  • Група нових БпЛА із Сумщини перелітають на Чернігівщину на півночі, курс - південно-західний.
  • БпЛА на півночі Київщини рухаються у західному напрямку.
  • БпЛА на Чернігівщині, Полтавщині та Харківщині постійно змінюють курс.
  • БпЛА на Полтавщині, курс - південно-західний.
  • БпЛА на Житомирщині, курс - на Житомир з півночі.
  • БпЛА на межі Житомирської та Хмельницької областей, курс - південно-східний.

Станом на 06:27:

  • БпЛА на півночі Київщини рухаються у західному напрямку.
  • БпЛА на Чернігівщині,  курс - південно-західний.
  • БпЛА на Сумщині, курс - південно-західний.
  • БпЛА на Житомирщині, курс - південний. На м. Житомир з півночі.

безпілотникиповітряна тривога
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