У новорічну ніч росіяни атакують ударними БпЛА з півночі й півдня
Увечері 31 грудня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками з південного та північного напрямків.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: Близько 21:30 Повітряні сили повідомили про рух ворожих БпЛА з Херсонської у напрямку Миколаївської області.
Близько 22:00 загрозу ударних БпЛА оголосили в Запорізькій області, Повітряні сили попередили про БпЛА у напрямку м. Запоріжжя з південного сходу.
Загрозу ударних БпЛА оголосили також на Дніпропетровщині та Кіровоградщині.
Станом на 22:28 було відомо про БпЛА на Миколаївщині, курсом на північ у напрямку Кіровоградської області, а також БпЛА на м. Запоріжжя з південного заходу. Згодом було попередження про БпЛА на м. Запоріжжя з півдня.
Близько 23 години загрозу застосування ворогом ударних БпЛА оголосили на Сумщині, а о 23:33 – на Чернігівщині.
Станом на 23:36:
- БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс – північний схід.
- БпЛА на півдні Сумщини, курс – західний.
- нові БпЛА на півночі Чернігівщини, курс – південно-західний.
Згодом загрозу застосування ударних БпЛА оголосили на Полтавщині.
Станом на 00:14:
- БпЛА з Харківщини на Полтавщину, курс - південно-західний у напрямку міста Полтава.
- БпЛА на півночі Сумщини, курс - південно-західний.
- БпЛА на Полтавщині в районі Лубен, курс - південно-західний.
- Нові БпЛА на півночі та в центрі Чернігівщини, курс - південно-західний.
Станом на 00:49:
- БпЛА з Сумщини на Полтавщину, курс - південний.
- БпЛА на півночі Черкащини, курс - західний.
- Значна кількість БпЛА на Чернігівщині, курс - південно-західний.
Станом на 01:37:
- БпЛА на Київщині, курс на Житомирщину.
- БпЛА Черкащині, курс - південно-східний.
- БпЛА на Чернігівщині, курс на Київщину.
- Нові БпЛА залітають на Сумщину, курс - південно-західний.
Станом на 02:09:
- БпЛА на Житомирщині, курс південно-західний.
- БпЛА на Чернігівщині, постійно змінюють курс. Частина БпЛА прямує у бік Київщини.
- Значна кількість БпЛА на півдні Сумщини, курс - південно-західний (Полтавщина). Нові БпЛА на півночі Сумщини прямують на Чернігівщину.
- БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південно-західний.
Станом на 04:00:
- Значна кількість БпЛА на Чернігівщині, постійно змінюють курс.
- БпЛА на північному сході Житомирщини рухаються у південно-західному напрямку.
- БпЛА із Сумщини перелітають на Чернігівщину та Полтавщину.
- БпЛА на Полтавщині, курс - південно-західний.
- БпЛА на Черкащині, курс - західний.
- БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - південно-західний.
- БпЛА на півночі Харківщини, курс - південно-західний (Полтавщина).
Станом на 05:19:
- Група нових БпЛА із Сумщини перелітають на Чернігівщину на півночі, курс - південно-західний.
- БпЛА на півночі Київщини рухаються у західному напрямку.
- БпЛА на Чернігівщині, Полтавщині та Харківщині постійно змінюють курс.
- БпЛА на Полтавщині, курс - південно-західний.
- БпЛА на Житомирщині, курс - на Житомир з півночі.
- БпЛА на межі Житомирської та Хмельницької областей, курс - південно-східний.
Станом на 06:27:
- БпЛА на півночі Київщини рухаються у західному напрямку.
- БпЛА на Чернігівщині, курс - південно-західний.
- БпЛА на Сумщині, курс - південно-західний.
- БпЛА на Житомирщині, курс - південний. На м. Житомир з півночі.