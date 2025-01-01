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В Пуерто-Рико стався блекаут напередодні Нового року: понад мільйон людей без світла

Іван Д'яконовСереда, 1 січня 2025, 02:55
В Пуерто-Рико стався блекаут напередодні Нового року: понад мільйон людей без світла
Фото: Getty Images

Критичний збій в електромережі Пуерто-Рико призвів до масштабного відключення електроенергії, внаслідок чого понад мільйон споживачів острова залишилися без світла напередодні новорічних свят.

Джерело: губернатор Пуерто-Рико Педро П’єрлуїзі, компанія LUMA EnergyCNN

Деталі: Відключення електроенергії розпочалося о 5:30 ранку за місцевим часом і спершу знеструмило 90% споживачів. На 18:00 за місцевим часом без електропостачання залишалося близько 1,1 мільйона осіб, що становить понад 70% населення острова.

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Пряма мова П’єрлуїзі: "Ми вимагаємо відповідей і рішень як від LUMA, так і від Genera, які повинні прискорити перезапуск генеруючих установок за межами зони пошкодження та належним чином інформувати населення про заходи, яких вони вживають для відновлення обслуговування на всьому острові".

Деталі: LUMA Energy повідомила, що електропостачання відновлюють у пріоритетному порядку, зокрема для лікарень та важливих інфраструктурних об’єктів, таких як системи водопостачання і каналізації.

Причину інциденту ще з’ясовують, але попередньо встановлено, що проблема могла виникнути через підземну лінію електропередачі. Повний процес відновлення займе близько одного-двох днів, додали в LUMA Energy.

електроенергіяблекаут
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