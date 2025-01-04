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Росіяни влучили в багатоповерхівку на Сумщині: серед поранених – двоє малих дітей

Катерина ТищенкоСубота, 4 січня 2025, 17:21
Росіяни влучили в багатоповерхівку на Сумщині: серед поранених – двоє малих дітей
зруйнована багатоповерхівка на Сумщині, фото ОВА

Внаслідок ворожого авіаудару по Шосткинському району Сумщини керована авіабомба влучила в житлову багатоповерхівку, відомо про двох поранених дітей і трьох дорослих, під завалами можуть перебувати люди.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація, прокуратура Сумщини

Дослівно ОВА: "Сьогодні, 4 січня, ворог наніс авіаційний удар, застосувавши КАБ, по Свеській громаді Шосткинського району.

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Росіяни скинули бомбу на житлову багатоповерхівку.

зруйнована багатоповерхівка на Сумщині, фото ОВА
зруйнована багатоповерхівка на Сумщині, фото ОВА

Попередньо, поранено двоє дітей і одна доросла людина. Зруйновано один під'їзд багатоквартирного будинку. Проводиться аварійно-рятувальна операція. Ймовірно, що під завалами можуть знаходитись люди".

Оновлено: Згодом прокуратура Сумщини повідомила, що кількість поранених зросла до п'яти, з них двоє дітей.

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фото прокуратури
фото прокуратури

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 4 січня 2025 року близько 14:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог скинув, за попередніми даними, дві керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Свеської громади Шосткинського району.

Один засіб ураження потрапив у пʼятиповерховий житловий будинок. Інший – у сусідній житловий квартал.

Унаслідок атаки окупантів поранено пʼятеро цивільних, серед яких двоє дітей – 2-річна дівчинка та 2-річний хлопчик".

Сумська областьвійна
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