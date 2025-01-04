Росіяни влучили в багатоповерхівку на Сумщині: серед поранених – двоє малих дітей
Внаслідок ворожого авіаудару по Шосткинському району Сумщини керована авіабомба влучила в житлову багатоповерхівку, відомо про двох поранених дітей і трьох дорослих, під завалами можуть перебувати люди.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація, прокуратура Сумщини
Дослівно ОВА: "Сьогодні, 4 січня, ворог наніс авіаційний удар, застосувавши КАБ, по Свеській громаді Шосткинського району.
Росіяни скинули бомбу на житлову багатоповерхівку.
Попередньо, поранено двоє дітей і одна доросла людина. Зруйновано один під'їзд багатоквартирного будинку. Проводиться аварійно-рятувальна операція. Ймовірно, що під завалами можуть знаходитись люди".
Оновлено: Згодом прокуратура Сумщини повідомила, що кількість поранених зросла до п'яти, з них двоє дітей.
Дослівно прокуратура: "За даними слідства, 4 січня 2025 року близько 14:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог скинув, за попередніми даними, дві керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Свеської громади Шосткинського району.
Один засіб ураження потрапив у пʼятиповерховий житловий будинок. Інший – у сусідній житловий квартал.
Унаслідок атаки окупантів поранено пʼятеро цивільних, серед яких двоє дітей – 2-річна дівчинка та 2-річний хлопчик".