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Блінкен вважає, що лінія фронту в Україні навряд чи сильно зміниться

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоСубота, 4 січня 2025, 18:33
Блінкен вважає, що лінія фронту в Україні навряд чи сильно зміниться
Ентоні Блінкен, фото Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що лінія розмежування у війні Росії проти України навряд чи сильно зміниться в осяжному майбутньому.

Джерело: Блінкен в інтерв’ю виданню The New York Times, пише "Європейська правда"

Деталі: Відповідаючи на питання, чи настав час закінчити війну, Блінкен сказав, що це рішення мають прийняти українці – вони повинні вирішити, "де їхнє майбутнє і як вони хочуть туди потрапити".

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У відповідь на те, чи доведеться Україні зрештою поступитися територіями, держсекретар США зазначив, що "лінія розмежування на практиці в осяжному майбутньому навряд чи сильно зміститься". При цьому, за його словами, претензії України на цю територію "будуть завжди, завжди".

"Питання в тому, чи знайдуть вони способи за підтримки інших повернути втрачену територію?", – сказав Блінкен.

Держсекретар наголосив, що амбіції правителя РФ Володимира Путіна полягали у тому, аби стерти Україну з лиця землі. На його думку, малоймовірно, що Путін відмовиться від своїх амбіцій.

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"Якщо буде перемир'я, то, на думку Путіна, це перемир'я, швидше за все, дасть йому час відпочити, переозброїтися, щоб знову атакувати в якийсь момент у майбутньому. Тому, щоб переконатися, що будь-яке припинення вогню, яке буде досягнуте, дійсно буде тривалим, необхідно переконатися, що Україна має здатність стримувати подальшу агресію", – заявив держсекретар США. 

За його словами, це може відбуватися в різних формах – або через НАТО, або через гарантії з боку різних країн, "щоб Росія знала, що якщо вона здійснить повторний напад, то матиме великі проблеми".

Що передувало: Найближчими днями США зроблять додаткові оголошення про безпекову допомогу для України.

30 грудня США оголосили про пакет оборонної допомоги Україні обсягом майже $2,5 млрд.

СШАвійна
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