Американський подкастер Фрідман записав понад 3-годинне інтерв'ю з Зеленським

Зеленський і Фрідман, фото: Фрідман у соцмережі Х

Американський інтерв'юер Лекс Фрідман повідомив, що записав понад 3-годинний подкаст із президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: Фрідман у соцмережі Х

Пряма мова: "Я мав чудову розмову з Володимиром Зеленським.

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Епізод подкасту вийде в понеділок. 3+ години".

Що передувало: 30 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що погодився записати подкаст із американським вченим та інтерв'юером Лексом Фрідманом.

Довідково: Лекс Фрідман (Олексій Олександрович Фрідман) – американський вчений та інтерв'юер, що має українсько-єврейське походження, народився у Таджикистані й виріс у Москві.

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Фрідман розпочав свій подкаст у 2018 році. Спочатку він називався "Подкаст про штучний інтелект", але у 2020 році був змінений на "Подкаст Лекса Фрідмана" (The Lex Fridman Podcast).

В епізодах подкасту брали участь, зокрема, обраний президент США Дональд Трамп, бізнесмен Ілон Маск, засновник Amazon Джефф Безос, засновник Facebook Марк Цукерберг, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Фрідман відвідував Україну під час повномасштабної війни влітку 2022 року.