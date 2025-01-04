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Зеленський заявив, що біля села Махновка на Курщині ворог втратив до батальйону піхоти

Катерина ТищенкоСубота, 4 січня 2025, 20:23
Зеленський заявив, що біля села Махновка на Курщині ворог втратив до батальйону піхоти
Махновка на Курщині, Google maps

Президент Володимир Зеленський заявив, що 3 і 4 січня в районі села Махновка в Курській області ворог втратив до батальйону піхоти солдатів КНДР і російських десантників.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні детально доповідав головком Сирський щодо наших дій на фронті. По всій лінії фронту тривають жорсткі бої, найбільш гаряче на Покровському напрямку. Окупант продовжує втрачати шалену кількість своїх людей в штурмах…

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Головком доповів також по ситуації в Курській області. Зокрема, в боях сьогодні та вчора в районі тільки одного села Махновка на Курщині російська армія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників. І це відчутно".

ЗеленськийКурська область КНДРвійна
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