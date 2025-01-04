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У німецькій опозиції заявили, що Шольц може зустрітися з Путіним до 23 лютого

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоСубота, 4 січня 2025, 20:49
У німецькій опозиції заявили, що Шольц може зустрітися з Путіним до 23 лютого
Шольц і Путін у Москві 15 лютого 2022 року, фото AFP via Getty Images

Речник з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини ХДС Родеріх Кізеветтер заявив про ознаки того, що канцлер Олаф Шольц зустрінеться з російським правителем Володимиром Путіним до парламентських виборів у Німеччині, запланованих на 23 лютого.

Джерело: Кізеветтер у соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Пряма мова: "З'являється все більше ознак того, що канцлер Шольц поїде до Москви або зустрінеться з Путіним до 23 лютого.

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Для України реалізація намічених планів означає, серед іншого, призупинення дії Паризької хартії на 10-20 років. Показовим буде те, як на все це відреагує українське населення чи наші сусіди".

Деталі: Опозиційний німецький політик зазначив, що треба бути готовими "до сюрпризів виборчої кампанії".

Кізеветтер також заявив, що "наразі на березень запланована зустріч Трампа і Путіна", і "нехай кожен зробить свій власний висновок з цього приводу".

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Довідково: У передвиборчій кампанії Олаф Шольц позиціонує себе як "канцлера миру", який виступає і за підтримку України, і за проведення переговорів з РФ та особисто Путіним для припинення війни. 

ХДС натомість лідирує в передвиборчих опитуваннях. Вважається, що лідер ХДС Фрідріх Мерц має найбільші шанси стати наступним канцлером Німеччини.

Що передувало: 15 листопада стало відомо, що Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля.

Тоді український президент Володимир Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори".

Читайте також: 60 хвилин сорому Шольца: що у Німеччині думають про спроби канцлера відновити діалог з Путіним.

НімеччинаШольцПутін
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