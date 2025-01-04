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У суботу росіяни атакували Україну 30-ма безпілотниками, жоден не досяг цілі

Катерина ТищенкоСубота, 4 січня 2025, 21:03
У суботу росіяни атакували Україну 30-ма безпілотниками, жоден не досяг цілі
"Шахед", ілюстрація Getty Images

Із 11 до 20 години 4 січня росіяни атакували територію України 30 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами, з них 14 БпЛА збито і 16 – локаційно втрачені.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Протягом поточної доби (із 11.00 4 січня) противник атакував 30-ма ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із північно-східного напрямку.

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Станом на 20.00 збито 14 ворожих БпЛА, 16 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

безпілотникиПовітряні сили ЗСУ
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