У суботу росіяни атакували Україну 30-ма безпілотниками, жоден не досяг цілі
Субота, 4 січня 2025, 21:03
Із 11 до 20 години 4 січня росіяни атакували територію України 30 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами, з них 14 БпЛА збито і 16 – локаційно втрачені.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "Протягом поточної доби (із 11.00 4 січня) противник атакував 30-ма ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із північно-східного напрямку.
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Станом на 20.00 збито 14 ворожих БпЛА, 16 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)".