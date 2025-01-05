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У Придністровʼї перебої з водопостачанням через відключення світла

Олег Павлюк, Роман ПетренкоНеділя, 5 січня 2025, 15:57
У Придністровʼї перебої з водопостачанням через відключення світла
ілюстративне фото: ТАСС

У невизнаному Придністров'ї через віялові відключення електроенергії почали попереджати про можливі відключення води в деяких районах.

Джерело: NewsMaker, "Європейська правда"

Деталі: Як повідомила так звана "влада Придністровʼя", без води можуть залишитися верхні поверхи багатоповерхівок у деяких районах Бендер і Тирасполя.

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При цьому вже напередодні, 4 січня, без води залишилися деякі райони Тирасполя, повідомляли місцеві ЗМІ.

Перебої з водопостачанням повʼязані з віяловими відключеннями електроенергії, запровадженими цього тижня – через них у водопровідній мережі може знижуватись тиск.

Нагадаємо, з 1 січня невизнане Придністровʼя перестало отримувати російський газ, через що газ зник у десятків тисяч побутових споживачів і зупинилася робота місцевої промисловості.

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Влада Придністров’я закликала мешканців вирішувати проблему тепла за допомогою електрообігрівачів.

Розташована у Придністров’ї Молдовська ДРЕС, яка раніше працювала на безкоштовному російському газі, почала спалювати запаси вугілля, яких вистачить лише до кінця січня.

Детально про "нову реальність" після 1 січня для Придністров’я та Молдови читайте у статті Навіщо Кремль морозить Придністров’я? Деталі та наслідки "газової війни" РФ проти Молдови

Придністров'яМолдоваРосія
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