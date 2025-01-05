Шольц обурений "непристойними" заявами опозиції про його нібито зустріч із Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та його однопартійці розкритикували й назвали неправдивими заяви політика від опозиційної партії ХДС Родеріха Кізеветтера про нібито наміри канцлера зустрітись із правителем РФ Володимиром Путіним до 23 лютого.

Джерело: Шольц у коментарі журналістам у кулуарах заходу в берлінській штаб-квартирі своєї Соціал-демократичної партії, заяви однопартійців Шольца, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel та ZDF

Деталі: Канцлер назвав неправдивим твердження Кізеветтера про те, що він планує поїхати в Москву чи зустрітись з Путіним до дострокових виборів у Бундестаг 23 лютого.

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"Не можна робити щось подібне (поширювати такі заяви. – ред.). Це украй непристойно", – вважає він.

Шольц додав, що немає жодних доказів, які б підтверджували заяву Кізеветтера, і тому "чесні люди можуть бути обурені" нею.

У Соціал-демократичній партії Німеччини закликали Кізеветтера перепросити за свою заяву.

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Генеральний секретар СДПН Маттіас Мірш під час презентації політичної програми партії в Берліні заявив, що закликає свого візаві з ХДС Карстена Ліннемана змусити Кізеветтера "негайно" видалити повідомлення про нібито зустріч Шольца з Путіним і перепросити.

Він додав, що заява Кізеветтера була "явним порушенням" угоди про чесні вибори, яку незадовго до Різдва уклали всі політичні партії Німеччини, представлені в Бундестазі, крім ультраправих і ультралівих.

Своєю чергою лідер парламентської фракції соціал-демократів Рольф Мютценіх вважає, що консерватори за допомогою "вигаданих претензій" нібито намагаються "побудувати аргументи проти розумного зовнішньополітичного курсу Олафа Шольца".

"Як лідер парламентської фракції, Фрідріх Мерц повинен негайно домогтися того, щоб Кізеветтер відмовився від своїх неправдивих заяв і публічно перепросив перед федеральним канцлером", – додав він.

Що передувало: Напередодні Кізеветтер, який є речником з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини ХДС, заявив, нібито є ознаки підготовки Шольца до зустрічі з Путіним до парламентських виборів 23 лютого. Політик не навів доказів своїх слів, так само заявивши, що в березні 2025 року має відбутись "зустріч Трампа і Путіна".

Шольц у листопаді 2024-го уперше за два роки поговорив з очільником Кремля.

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