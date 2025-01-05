Сили оборони відбили два штурми на Куп’янщині: ворог рветься до Борової

3-го та 4-го січня батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр разом із гвардійцями бригади НГУ "Буревій" та десантниками 77-ї окремої аеромобільної бригади відбив два штурми на Куп’янському напрямку в районі села Загризове.

Джерело: Батальйон ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка

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Деталі: Атака почалася вночі на 3 січня (перший штурм) та продовжилася зранку 4-го січня (другий штурм). Обидва механізованих накати були зупинені. Наразі росіяни продовжують наступальні дії на Куп’янському напрямку.

Екіпажі БПЛА батальйону ударних БпАК "Ахіллес" протягом двох днів зупинили 20 одиниць броньованої техніки противника. Знищено та пошкоджено:

Танк – 5 од (з них 2 знищено, 3 пошкоджено);

БМП – 10 од (з них знищено 4 од, 6 пошкоджено);

МТ-ЛБ – 3 од (з них 1 знищено, 2 пошкоджено);

БТР – 1 од пошкоджено;

ГМЗ (броньована машина мінного загородження) - 1 од пошкоджено.

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Пряма мова командира першої ударної роти батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Антона Шмагайла: "Противник здійснив чергову спробу розширити клин свого плацдарму на лівому березі річки Оскіл (Куп’янський напрямок). Для противника завдання залишається без змін – захопити лівобережну частину Куп’янська та Куп’янська-Вузлового. Разом з тим, з дій противника вбачається, що ймовірно він готує передумови для подальшого виходу на околиці Борової".

Контекст: Ключові населені пункти плацдарму Сил оборони, що тягнеться вздовж лівого берега річки Оскіл: Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий та Борова.

Основну роль у наступах грають танкові дивізії, що входять до складу першої танкової армії РФ. А ключова роль у відбитті цих наступів належить злагодженій роботі різних структурних підрозділів СОУ, що тримають визначений відтинок, та обʼєднаний вогневий вплив на противника, невідʼємною складовою якого є розвідувальні та ударні безпілотники, зокрема батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр.

Ще у жовтні противнику шляхом масованих атак, великої втрати техніки та ОС вдалося розрізати навпіл плацдарм Сил оборони в районі населених пунктів Кругляківка, Колісниківка, Загризове. Саме на цій ділянці в перші дні січня тривають найінтенсивніші бої на Купʼянському напрямку.

Що передувало: Командир першої ударної роти батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Антон Шмагайло припустив, що росіянам дали наказ досягти на напрямку конкретних цілей до конкретної дати – ймовірно, захопити Куп’янськ-Вузловий під Новий рік.

Підтримка:

Збір на дрони з оптоволокном. Батальйон ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр, який виконує бойові завдання одразу на двох відтинках – Харківському та Купʼянському, збирає 1,5 млн грн на дрони з оптоволокном, які є дієвим інструментом для обходу ворожої РЕБ та відбиття штурмів противника.