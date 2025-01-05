У понеділок Україну заллє дощами, вночі мороз, а вдень "плюс"

У понеділок 6 січня практично по всій території України очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах подекуди ожеледиця.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 6 січня, Укргідрометцентр

Деталі: В Україні хмарно. Вночі у західних областях, вдень в Україні невеликий мокрий сніг та дощ (на півдні місцями). На дорогах, крім півдня країни, подекуди ожеледиця.

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Вітер південний, 7-12 м/с, в західних, вдень і в південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Прикарпатті, в Криму та більшості південних областей 4-9° тепла.

На Київщині та у столиці хмарно. Вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ.

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По області на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла.