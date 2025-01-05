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Росіяни атакували територію підприємства в Харкові БпЛА типу "Молнія"

Катерина ТищенкоНеділя, 5 січня 2025, 19:52
Росіяни атакували територію підприємства в Харкові БпЛА типу Молнія
ілюстративне фото УП

У неділю російські війська завдали ударів по Харкову за допомогою БпЛА типу "Молнія", постраждала адміністративна будівля підприємства і приватний будинок.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: Синєгубов повідомив, що близько 14:45 на перетині Салтівського та Київського районів Харкова зафіксували приліт БпЛА типу "Молнія". Пошкоджень зазнав приватний будинок.

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Згодом голова ОВА повідомив, що близько 16:00 в Холодногірському районі Харкова зафіксовано ще один приліт БпЛА типу "Молнія".

Влучання виявлено на даху адміністративної будівлі одного з підприємств. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Харківбезпілотники
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