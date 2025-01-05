Росіяни атакували територію підприємства в Харкові БпЛА типу "Молнія"
Неділя, 5 січня 2025, 19:52
У неділю російські війська завдали ударів по Харкову за допомогою БпЛА типу "Молнія", постраждала адміністративна будівля підприємства і приватний будинок.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Деталі: Синєгубов повідомив, що близько 14:45 на перетині Салтівського та Київського районів Харкова зафіксували приліт БпЛА типу "Молнія". Пошкоджень зазнав приватний будинок.
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Згодом голова ОВА повідомив, що близько 16:00 в Холодногірському районі Харкова зафіксовано ще один приліт БпЛА типу "Молнія".
Влучання виявлено на даху адміністративної будівлі одного з підприємств. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.