Росіяни атакували територію підприємства в Харкові БпЛА типу "Молнія"

У неділю російські війська завдали ударів по Харкову за допомогою БпЛА типу "Молнія", постраждала адміністративна будівля підприємства і приватний будинок.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: Синєгубов повідомив, що близько 14:45 на перетині Салтівського та Київського районів Харкова зафіксували приліт БпЛА типу "Молнія". Пошкоджень зазнав приватний будинок.

Реклама:

Згодом голова ОВА повідомив, що близько 16:00 в Холодногірському районі Харкова зафіксовано ще один приліт БпЛА типу "Молнія".

Влучання виявлено на даху адміністративної будівлі одного з підприємств. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.