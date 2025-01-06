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Росіяни вдарили по автобусу з пасажирами у Херсоні: загинув еколог міськради

Євген КізіловПонеділок, 6 січня 2025, 19:11
Росіяни вдарили по автобусу з пасажирами у Херсоні: загинув еколог міськради
постраждалий автобус. фото: херсонська мва

Російські війська у понеділок вдарили з безпілотника по маршрутному автобусу, що перевозив пасажирів у Корабельному районі Херсона. Наразі відомо про одну загиблу людину і шістьох поранених.

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у соцмережах

Деталі: За його словами, автобус рухався на 3-му маршруті.

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Травми, несумісні з життям, отримав 50-річний чоловік.

Пряма мова: "Загиблий внаслідок атаки ворожого дрона на маршрутний автобус чоловік – наш колега. Володимир Іванович Шум був спеціалістом відділу екології управління комунального господарства та благоустрою департаменту міського господарства Херсонської міської ради. Російські терористи вбили єдиного еколога, який сьогодні фізично працював у Херсонській громаді".

 
фото: херсонська ова

Більше деталей: Також внаслідок влучання госпіталізовано шістьох постраждалих, серед яких 66-річний водій Корабельної районної ради та 21-річний хлопець, який отримав вибухову травму та уламкові поранення.

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фото: херсонська ова

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