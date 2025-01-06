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Прем’єр Молдови: Криза у Придністров’ї – це спроба Кремля вплинути на Україну

Сергій Сидоренко, Євген КізіловПонеділок, 6 січня 2025, 19:37
Прем’єр Молдови: Криза у Придністров’ї – це спроба Кремля вплинути на Україну
фото: getty images

Голова уряду Молдови Дорін Речан вважає, що за енергетичною та гуманітарною кризою у Придністров’ї стоїть російська влада, яка хоче використати цей важіль для тиску на Україну.

Джерело: Речан під час кризового брифінгу 6 січня у Кишиневі, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Прем’єр Молдови, який почав виступ за слів вдячності на адресу ЗСУ та України тза захист Молдови та й всієї Європи, наголосив, що нинішня енергетична криза у Придністров’ї є штучно створеною. Саме цим він пояснює те, що де-факто влада регіону, попри погіршення ситуації, не зацікавлена у підтримці.

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"Кишинів запропонував допомогу, але ця пропозиція була відкинута, оскільки Росії потрібна штучно створена гуманітарна криза", – повідомив він. "Росія контролює Придністров’я, і вони не дозволяють нікому допомагати придністровському регіону", – додав прем’єр.

Речан деталізував попередні заяви уряду Молдови про те, що енергокриза є частиною масштабного плану РФ.

"Мета Росії – створити нестабільність у регіоні, в також, що дуже важливо, вплинути на вибори у Молдові, що відбудуться восени. Їхня мета – отримати проросійський уряд, що зрештою допоможе їм консолідувати власні військові спроможності (незаконно розміщені на території Молдови – ЄП), а надалі – використовувати цей важіль, у тому числі проти України", – заявив він.

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Раніше повідомлялося, що Дорін Речан оприлюднив сценарій реінтеграції Придністров’я до решти Молдови.

Про те, як дії РФ щодо Придністров’я можуть вдарити по Україні, пояснюємо у відео "план Кремля щодо Придністров'я та наслідки для України".

МолдоваРосіяУкраїнаПридністров'я
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