Індонезія офіційно приєдналася до БРІКС

Індонезія стала повноправним членом міжнародної організації БРІКС.

Джерело: Reuters з посиланням на Міністерство закордонних Справ Бразилії, яка цьогоріч головує в БРІКС

Деталі: Бразилія, яка головує у блоці в 2025 році, заявила, що держави-члени схвалили вступ Індонезії одностайно.

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Дослівно: "Маючи найбільше населення і найбільшу економіку в Південно-Східній Азії, Індонезія поділяє з іншими членами групи підтримку реформи інститутів глобального управління і робить позитивний внесок у поглиблення співпраці на Глобальному Півдні, що є пріоритетними темами для бразильського головування в БРІКС".

Деталі: Індонезія, четверта за чисельністю населення країна світу, раніше висловлювала бажання приєднатися до БРІКС для зміцнення країн, що розвиваються, і просування інтересів так званого Глобального Півдня.

До БРІКС також входять Єгипет, Ефіопія, Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Росія, Індія, Китай і Південна Африка.

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Передісторія:

Туреччина офіційно почала процедуру вступу до групи країн БРІКС, подавши прохання про приєднання.