Зеленський: Через 5 місяців після початку операції зберігаємо буферну зону на Курщині

Президент Володимир Зеленський заявив у понеділок, що рівно через 5 місяців після початку операції Сил оборони на Курщині, Україна зберігає буферну зону на російській території.

Джерело: звернення Зеленського 6 січня

Пряма мова: "Друге – це Курська операція. Сьогодні рівно п’ять місяців від початку наших дій на Курщині, і ми зберігаємо буферну зону на російській території, активно знищуємо там російський військовий потенціал. За час Курської операції ворог втратив уже понад 38 тисяч своїх солдатів – тільки на цьому одному напрямку, із них близько 15 тисяч – безповоротно. Росіяни перекинули на Курщину сильні свої підрозділи, там задіяні солдати з Північної Кореї".

Реклама:

Деталі: Зеленський підкреслив, що всю цю свою силу окупант не може спрямувати на інші наші напрямки, зокрема на Донеччину, Сумщину, Харківщину чи Запоріжжя.

Також глава держави провів Ставку та заслухав окрему доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та керівника Генштабу Анатолія Баргилевича.

Пряма мова: "Перше – це захист наших фронтових напрямків, Покровська передусім. Я вдячний усім бригадам, кожному нашому воїну, які зараз саме там. Ми обговорили питання щодо комплектування бригад, також ротації. Армії потрібно більше внутрішніх системних змін, щоб на всіх рівнях у Силах оборони управління людьми стало ефективним. Були також сьогодні детальні доповіді відповідальних командувачів щодо формування й тренування наших бригад".