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На пішохідному переході у Варшаві збили на смерть 14-річного українця

Марія Ємець, Євген КізіловПонеділок, 6 січня 2025, 20:46
На пішохідному переході у Варшаві збили на смерть 14-річного українця
фото: Getty Images

Підліток з України загинув внаслідок наїзду мікроавтобуса на пішохідному переході у польскій столиці.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода"

Деталі: Нещасний випадок стався у п’ятницю 3 січня близько 17 години. Водій мікроавтобуса скоїв наїзд на хлопця на пішохідному переході, а після того втік з місця події. 

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Підлітку надав домедичну допомогу військовий, який став свідком ДТП. Хлопця передали медикам живим, але згодом він помер у лікарні. 

6 січня, в окружній прокуратурі Варшави повідомили, що загиблий хлопець – 14-річний українець.

"Постраждалий є громадянином України. Зловмисник – громадянин Польщі. Після скоєного підозрюваний сховав мікроавтобус на околицях Варшави. Там він споживав алкоголь із одним з членів родини", – повідомив під час пресконференції речник окружної прокуратури у Варшаві Пйотр Скіба.

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На запитання кореспондентки Радіо Свобода, чи загиблий хлопець був українцем з тимчасовим захистом, речник сказав, що це стане відомо наступного дня, коли слідчі поспілкуються з матір’ю загиблого. 

43-річного водія Анджея К. затримали наступного для після аварії, у суботу 4 січня, у стані алкогольного сп’яніння. Він працює у кур’єрській службі. У прокуратурі кажуть, що він вже мав судимості, зокрема, за зберігання наркотиків, а також за допомогу іноземцям у нелегальному перетині кордону.

Водія звинувачують за двома статтями – про скоєння ДТП зі смертельними наслідками та втечу з місця події, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 20 років.

На початку грудня у Варшаві після погоні затримали 45-річного водія зі зброєю і наркотиками.

У Німеччині тоді затримали після погоні водія вантажівки, який спричинив серію ДТП з понад 20 постраждалими і пошкодив пів сотні автомобілів. 

ПольщаДТПУкраїна
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