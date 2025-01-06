Конгрес США затвердив перемогу Трампа на виборах

Американський Конгрес на своєму засіданні 6 січня офіційно затвердив перемогу Дональда Трампа на виборах президента 2024 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Деталі: Під час засідання Конгресу відбувалась процедура формального підрахунку голосів Колегії виборників, які віддають свій голос за того чи іншого кандидата. Під час підрахунку не було жодних заперечень результатів.

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Віцепрезидентка США й кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс, яка головувала на засіданні, офіційно оголосила про затвердження результатів підрахунку голосів.

Відповідно до закону США, це заява вважається "достатнім оголошенням людей", обраних президентом і віцепрезидентом.

Трамп складе присягу 20 січня, після чого офіційно вважатиметься 47-м президентом Сполучених Штатів.

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Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон запевнив, що погана погода у Вашингтоні не стане на заваді процедурі затвердження результатів виборів.

Також повідомлялось, що Трамп запланував "мітинг перемоги" у Вашингтоні 19 січня – за день до інавгурації на другий президентський термін.