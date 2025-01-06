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AFP: У Франції підтверджують дезертирство деяких українських військових на навчаннях

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 6 січня 2025, 21:45
AFP: У Франції підтверджують дезертирство деяких українських військових на навчаннях
фото: 155 бригада

Серед українських військових, які проходили навчання на території Франції, кілька десятків дезертирували, але це явище не було масовим.

Джерело: про це агентству AFP заявив представник французької армії, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами посадовця армії Франції, серед українців "була певна кількість дезертирів, але їхня кількість залишається вкрай незначною, враховуючи кількість людей, які пройшли підготовку".

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"Вони перебували у французьких казармах, вони мали право вийти", – додав він.

Як відомо, у Франції проходила навчання 155-та механізована бригада "Анна Київська", яка нині перебуває на Покровському напрямку.

Український журналіст Юрій Бутусов наприкінці грудня 2024 року заявив про неналежне формування та забезпечення бригади, зокрема про проблеми з особовим складом, технікою та боєприпасами, через що вона зазнає втрат.

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Державне бюро розслідувань пізніше підтвердило, що веде розслідування за статтями про перевищення повноважень і дезертирство.

За даними Бутусова, президент Володимир Зеленський під час Ставки верховного головнокомандувача взяв ситуацію щодо 155 ОМБр "Анна Київська" під особистий контроль.

Франція
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