Ворог окупував населені пункти на Донеччині та Харківщині – DeepState

У ніч проти 7 січня аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни окупували село Лозова Ізюмського району Харківської області, а також населені пункти Іванівка і Шевченко на Донеччині.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Лозову і намагається просунутися до Нової Кругляківки".

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Деталі: У повідомленні DeepState посилаються на опубліковане Головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським відео, на якому відображене ураження російської колони, яка проводила штурмові дії за 2.05 км східніше Нової Кругляківки.

"Після певного затишшя відбувається активізація ворога на різних ділянках", – додають у повідомленні.

Довідково: Лозова – село в Україні, у Борівській селищній громаді Ізюмського району Харківської області. Населення становить 131 осіб. До 2020 орган місцевого самоврядування – Богуславська сільська рада.

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Оновлено: Пізніше DeepState опублікував оновлену карту, додавши інформацію про ще два окупованих населених пункти.

Дослівно: "Ворог окупував Лозову, Іванівку (Донецької області – ред.), Шевченко (Донецької області – ред.), а також просунувся у Торецьку (Донецької області – ред.).

Уточнюється лінія зіткнення в Торецьку та біля Бердина (Курської області РФ)".

Що передувало: У понеділок ввечері Генштаб повідомляв, що на Харківському напрямку українські війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник тричі проводив штурми позицій оборонців у районах Синьківки, Петропавлівки та Загризового.