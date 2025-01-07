Російські обстріли Сіверська і Рівного на Донеччині: загинула людина, троє поранених

У понеділок два подружжя потрапили під обстріл у Сіверську та Рівному у Донецькій області, внаслідок чого одна людина загинула, ще троє – поранені.

Джерело: речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва, цитує "Суспільне Донбас"

Пряма мова: "О 10 годині російські війська обстріляли зі ствольної артилерії місто Сіверськ – загинув 64-річний містянин. У його 61-річної дружини поранення ніг.

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О 13:20 в Рівному Покровського району ворог атакував FPV-дроном цивільний автомобіль, в якому перебувало ще одне подружжя.

Жінка й чоловік віком 61 та 64 роки отримали мінно-вибухові травми й осколкові поранення. Їх доправили до медичного закладу".

Деталі: Мєдвєдєва зазначила, що правоохоронці розпочали розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. ч. 1,2 КК України), а саме порушення законів та звичаїв війни.