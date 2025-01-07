ISW проаналізував новий наступ Сил оборони на Курщині РФ
Активізація наступу Сил оборони в Курській області РФ, за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), може свідчити про новий етап операції українських оборонців на Курщині, проте ISW не готовий давати будь-які прогнози цьому.
Джерело: ISW
Дослівно: "Українські сили нещодавно досягли тактичних успіхів на тлі продовження інтенсивних наступальних операцій на українському виступі в Курській області 6 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 і 6 січня, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися вперед у південному Бердині, центральній частині Руського Поречного і центральній частині Новосотницького (всі на північний схід від Суджі)".
Деталі: Міністерство оборони Росії та російські блогери заявили 6 січня, що російські сили відбили українську механізовану атаку силами приблизно взводу під Бердином, і що російські сили, включно з елементами групи "Таліб" Росгвардії, відбили українські атаки під Новосотницьким.
Дослівно: "Російські блогери стверджували, що зачистку районів поблизу Бердина та Новосотницького здійснювали підрозділи 30-го мотострілецького полку (72-а мотострілецька дивізія, 44-й армійський корпус, Ленінградський військовий округ), 2-ї бригади спецназу (Головне управління ГРУ ГШ ЗС РФ), 11-ї повітряно-десантної бригади (ВДВ), а також підрозділи спецназу "Ахмат"".
Деталі: Один російський блогер охарактеризував нещодавні українські атаки в Курській області як посилення розвідки в ході силових операцій, що може бути відволікаючим маневром для майбутніх операцій.
Дослівно: "Активізація українських наступальних операцій в Курській області може бути початковим етапом скоординованої української операції в Курській області або деінде на території воєнних дій, хоча ISW не готовий зробити будь-який конкретний прогноз".
Деталі: В огляді додають, що російські війська спробували використати українські атаки на північний схід від Суджі для наступу в інших місцях на українському виступі в Курській області 6 січня.
Однак ISW не знайшов підтвердження цим заявам.
Разом з тим аналітики припускають, що "українські війська, можливо, продовжують завдавати дальні удари по російських тилових районах у Курській області в рамках зусиль з використання інтегрованого ударного потенціалу для підтримки наземних операцій".
Проте ISW, як зазначається, не може самостійно підтвердити і цих даних.
Дослівно: "ISW раніше оцінював, що українські сили, можливо, намагаються інтегрувати можливості високоточних ударів на більшій відстані та діяльність систем РЕБ для підтримки наземних операцій".
Ключові висновки ISW за 6 січня:
- Українські війська нещодавно досягли тактичних успіхів на тлі продовження інтенсивних наступальних операцій на українському виступі в Курській області 6 січня.
- Російські війська намагалися використати українські атаки на північний схід від Суджі для наступу в інших місцях на українській ділянці фронту в Курській області 6 січня.
- Українські війська, можливо, продовжують завдавати дальні удари по російських тилових районах у Курській області в рамках зусиль з використання ударних можливостей для підтримки наземних операцій.
- За повідомленнями, 3 січня російські війська стратили нових українських військовополонених.
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна і Росія досягли попередньої домовленості про проведення чергового обміну полоненими у 2025 році.
- Лідери чеченського спецназу "Ахмат" та російської диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич" зустрілися 6 січня і поширили повідомлення про етнічне розмаїття та злагоду в Росії.
- Російські війська просунулися в Лиманському, Торецькому та Покровському напрямках, а Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська захопили Курахове.
- Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю, опублікованому 5 січня, заявив, що в Курській області було вбито і поранено 3800 північнокорейських військовослужбовців.