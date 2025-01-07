Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдіть опитування читачів УП ⭐️

Сікорський попередив, що ЄС незабаром може зіткнутись з тиском задля угоди з Кремлем

Станіслав ПогоріловВівторок, 7 січня 2025, 07:14
Сікорський попередив, що ЄС незабаром може зіткнутись з тиском задля угоди з Кремлем
Радослав Сікорський, фото: соцмережа Х

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час виступу з послами Франції у Парижі попередив, що країни Європи незабаром можуть опинитися під "сильним тиском" для досягнення мирної угоди з Росією, яка веде війну проти України.

Джерело: Сікорський у соцмережі Х

Пряма мова Сікорського: "Незабаром ми можемо зіткнутися з сильним тиском, щоб досягти угоди з Москвою. Але на яку угоду може погодитися розумна Європа? Безумовно, не просту угоду, яка дозволить Москві оговтатися. Європа набагато сильніша, ніж вважають російські лідери. Росія набагато слабша, ніж думають багато європейців".

Реклама:

Деталі: За його словами, Україна заслуговує і потребує миру. "Але це має бути мир на справедливих умовах, а не капітуляція", - підкреслив Сікорський.

Очільник польського МЗС зазначив, що "ми не повинні накладати жорсткі часові обмеження на нашу підтримку (України - ред.)", оскільки це заохочуватиме Росію продовжувати воювати.

"Натомість ми повинні зробити все можливе, щоб покращити позицію Києва на майбутніх переговорах", - сказав він.

РЕКЛАМА:

Що було раніше: Перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що перші переговори про припинення війни відбудуться з обраним американським президентом Дональдом Трампом після його інавгурації, а потім – з правителем РФ Володимиром Путіним у разі, якщо американський лідер запропонує "сильні гарантії безпеки для України".

ПольщаЄСРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоСили оборони відійшли з вогнетривкого комбінату в Часовому Яру – УП
Трамп запустив мемкоїн $TRUMP, викликавши ажіотаж серед трейдерів
Синоптики розповіли, яку погоду чекати 19 січня та попередили про сильний вітер у Києві
фото, відеоСБУ: Інженер столичного метро створив мережу, яка наводила удари РФ по Києву та Харківщині
Екснардепу Новинському оголосили підозру в держзраді та розпалюванні ворожнечі
відеоССО уразили нафтобазу "Роснєфті" в Людиновому
Усі новини...
Втрати росіян у війні перевалили за 800 тисяч військових – Генштаб
Генштаб: На Курщині росіяни штурмували позиції ЗСУ майже 100 разів за добу
Уночі ППО збила 28 безпілотників: 10 були локаційно втрачені, 3 з яких полетіли до РФ
ССО знищили групу північнокорейських військових на Курщині
Останні новини
19:46
Під час ракетної атаки росіян було пошкоджено найстаріший McDonald’s України
19:20
Лідер німецької опозиції вважає Трампа передбачуваним і бачить у ньому можливість для Європи
18:52
відеоСили оборони відійшли з вогнетривкого комбінату в Часовому Яру – УП
18:31
фотоРакетний удар по Запоріжжю: з-під завалів деблокували тіло загиблого, шукають ще одну людину
18:24
Студенти, які не складуть іспит із БЗВП, не зможуть продовжити навчання – МОУ
18:15
фотоСБУ на Дніпропетровщині викрила компанію, яка сприяла РФ у побудові ядерних лабораторій
17:50
біатлонНорвежець Йоганнес Бо оголосив про завершення кар'єри у 2025 році
17:47
В МОУ заперечили "погіршення стосунків" Умєрова з директоркою АОЗ: Лише професійні критерії
17:42
Росіяни з міномета обстріляли Берислав: загинули двоє людей
17:34
Трамп запустив мемкоїн $TRUMP, викликавши ажіотаж серед трейдерів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: