Сікорський попередив, що ЄС незабаром може зіткнутись з тиском задля угоди з Кремлем

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час виступу з послами Франції у Парижі попередив, що країни Європи незабаром можуть опинитися під "сильним тиском" для досягнення мирної угоди з Росією, яка веде війну проти України.

Джерело: Сікорський у соцмережі Х

Пряма мова Сікорського: "Незабаром ми можемо зіткнутися з сильним тиском, щоб досягти угоди з Москвою. Але на яку угоду може погодитися розумна Європа? Безумовно, не просту угоду, яка дозволить Москві оговтатися. Європа набагато сильніша, ніж вважають російські лідери. Росія набагато слабша, ніж думають багато європейців".

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Деталі: За його словами, Україна заслуговує і потребує миру. "Але це має бути мир на справедливих умовах, а не капітуляція", - підкреслив Сікорський.

Очільник польського МЗС зазначив, що "ми не повинні накладати жорсткі часові обмеження на нашу підтримку (України - ред.)", оскільки це заохочуватиме Росію продовжувати воювати.

"Натомість ми повинні зробити все можливе, щоб покращити позицію Києва на майбутніх переговорах", - сказав він.

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Що було раніше: Перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що перші переговори про припинення війни відбудуться з обраним американським президентом Дональдом Трампом після його інавгурації, а потім – з правителем РФ Володимиром Путіним у разі, якщо американський лідер запропонує "сильні гарантії безпеки для України".