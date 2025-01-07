Втрати росіян у війні перевалили за 800 тисяч військових – Генштаб
Вівторок, 7 січня 2025, 07:28
За минулу добу російські загарбники втратили вбитими та пораненими 1 970 військових, таким чином загальні втрати росіян у війні склали 800 010 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 07.01.25 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 800010 (+1970) осіб,
- танків ‒ 9 710 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 189 (+25) од,
- артилерійських систем – 21 710 (+45) од,
- РСЗВ – 1260 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 1 038 (+4) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 708 (+83),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33 226 (+170) од.