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Втрати росіян у війні перевалили за 800 тисяч військових – Генштаб

Станіслав ПогоріловВівторок, 7 січня 2025, 07:28
Втрати росіян у війні перевалили за 800 тисяч військових – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу російські загарбники втратили вбитими та пораненими 1 970 військових, таким чином загальні втрати росіян у війні склали 800 010 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 07.01.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 800010 (+1970) осіб,
  • танків ‒ 9 710 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20 189 (+25) од,
  • артилерійських систем – 21 710 (+45) од,
  • РСЗВ – 1260 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 1 038 (+4) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 708 (+83),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33 226 (+170) од.

Збройні силивійнаУкраїнаРосія
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