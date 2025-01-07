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Трамп на фоні поїздки сина до Гренландії заявив, що острів "виграє" від приєднання до США

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловВівторок, 7 січня 2025, 08:55
Трамп на фоні поїздки сина до Гренландії заявив, що острів виграє від приєднання до США
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Обраний президент США Дональд Трамп прокоментував поїздку свого сина на данський острів Гренландія новими заявами про те, що хотів би приєднання острова до Штатів. Він пообіцяв, що США захищатимуть острів "від дуже лихого зовнішнього світу".

Джерело: допис Трампа в соцмережах Трампа Truth Social і X, передає "Європейська правда"

Деталі: Трамп написав, що "чув, що народ Гренландії – за "MAGA" (слоган кампанії Трампа ‘Make America Great Again’ – "Зробимо Америку знову великою").

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Пряма мова Трампа: "Мій син Дональд Трамп-молодший і низка представників поїдуть туди, щоб побачити найчарівніші місця і краєвиди. Гренландія – чудове місце, і люди там дуже виграють від того, якби і коли вона стане частиною нашої держави. Ми будемо цінувати її і захищати її від дуже лихого зовнішнього світу. Зробимо Гренландію великою знову".

 

Передісторія:

  • Міністр закордонних справ Гренландії раніше підтвердив, що син Трампа має приїхати на острів, та що це має бути приватний візит. 
  • Під час свого попереднього президентства Трамп неодноразово висловлював бажання "купити" Гренландію, через що Данії довелося реагувати і наголошувати, що острів "не продається".
  • У грудні 2024 року Трамп знову повернувся до цих заяв
  • Тим часом прем'єр Гренландії посилює кампанію за незалежність острова від Данії.

ТрампСША
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