Уночі ППО збила 28 безпілотників: 10 були локаційно втрачені, 3 з яких полетіли до РФ

У ніч на 7 січня росіяни атакували Україну 38-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, ППО збила 28 безпілотників, ще 10 ворожих дронів-імітаторів було локаційно втрачено.

Джерело: командування Повітряних сил

Деталі: Повідомляється що безпілотники атакували з російських регіонів Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Реклама:

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 28-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Влучань не зафіксовано.

10 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіли в напрямку Росії.