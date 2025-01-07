ССО знищили групу північнокорейських військових на Курщині
Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили 13 військовослужбовців Північної Кореї у Курській області РФ.
Джерело: пресслужба ССО
Деталі: Зазначається, що під час виконання спеціальних дій воїни ССО "задвохсотили" п’ять бійців КНДР у стрілецькому бою та ще вісьмох за допомогою дронів.
Після бою оператори ССО провели огляд тіл військових КНДР та їхніх особистих документів. У одного з них був автомат з коліматорним прицілом, китайсько-російська радіостанція "Азарт" та детектор дронів, а також посвідчення, яке відрізняється від звичайного військового квитка. Знайдені речі можуть свідчити про його приналежність до офіцерського складу, кажуть спецпризначенці.
Серед іншого північнокорейський військовий мав при собі лист звернення до партії.