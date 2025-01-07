ССО знищили групу північнокорейських військових на Курщині

Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили 13 військовослужбовців Північної Кореї у Курській області РФ.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Зазначається, що під час виконання спеціальних дій воїни ССО "задвохсотили" п’ять бійців КНДР у стрілецькому бою та ще вісьмох за допомогою дронів.

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Після бою оператори ССО провели огляд тіл військових КНДР та їхніх особистих документів. У одного з них був автомат з коліматорним прицілом, китайсько-російська радіостанція "Азарт" та детектор дронів, а також посвідчення, яке відрізняється від звичайного військового квитка. Знайдені речі можуть свідчити про його приналежність до офіцерського складу, кажуть спецпризначенці.

ССО блюрить обличчя загиблих, згідно з вимогами соцмережі Facebook. повну версію можна переглянути в Telegram

Серед іншого північнокорейський військовий мав при собі лист звернення до партії.